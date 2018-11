'El atraco', buen comienzo para los DLC de Marvel's Spider-Man

Marvel’s Spider-Man es uno de los mejores videojuegos del año, evidencia de esto es que ha sido nominado a siete categorías de los premios The Game Awards 2018. Sin embargo, a pesar de su excelencia, no cayó muy bien entre algunos fanáticos el hecho de que los contenidos descargables (DLC) comenzaran a llegar a tan solo mes y medio de haber salido el videojuego.



En concreto se tratan de tres DLC que componen ‘The city that never sleeps’, una nueva historia que se abre con el protagonismo de Black Cat en ‘El atraco’. La villana, que ya habíamos conocido a través de pequeñas misiones en Marvel’s Spider-Man, jugará en esta ocasión con la cabeza y el corazón de Peter Parker para que le ayude en su misión ‘suicida’ de robarle a Hammerhead cinco memorias USB que poseen información sensible.

Si bien habíamos visto un Spider-Man más humano en la historia central del videojuego, este DLC nos presentará un superhéroe mucho más cercano que se ve en aprietos cuando Felicia Hardy, expareja de Peter, vuelve a atormentarlo justo cuando trata de retomar su relación con Mary Jane. Además, conoceremos más a esta villana, que para este videojuego ha evolucionado notoriamente con un vestido rediseñado y una apariencia más detalla en comparación a sus apariciones en anteriores videojuegos de Spider-Man..

Evolución del personaje de Black Cat. Foto: Archivo particular

Por otra parte, el personaje de Miles Morales se sigue desarrollando por medio de llamadas telefónicas a Peter, en las que aprovecha para preguntarle sobre cómo utilizar sus nuevos poderes arácnidos y para insistirle en que sea su tutor; lo que nos hace preguntar si en algún punto lo veremos vestir su traje negro. En resumen, la historia es buena y profundiza en los personajes, aunque se desarrolla demasiado rápido.



En cuanto a las modalidades de juego, es más de lo mismo: misiones de sigilo, combates contra decenas de maleantes, persecución e investigación. Pero ¿qué valor tendrían si Insomniac no les hubiera agregado nuevas características? Por ejemplo, en los combates nos enfrentamos a gigantes que cargan grandes ametralladoras, cuyas balas no se esquivan tan fácilmente y cuyo daño es bastante considerable. Las secuencias de persecución a Black Cat se desarrollan con fluidos movimientos de parkour en escenarios inexplorados como los túneles del metro y callejones repletos de gente. Así mismo, los actos delictivos que nos encontramos mientras nos balanceamos por la ciudad tienen ahora la imprenta de la mafia encabezada por Hammerhead: grupos de maleantes que extorsionan tiendas y carros bomba, por nombrar unos ejemplos.



Así, aunque vuelva a las mismas dinámicas, el juego se presenta fresco y renovado, lo suficiente como para enganchar al jugador para que desee jugar las 2.5 – 3 horas de juego que ofrece. Cabe adicionar que en esta ocasión, Screwball ocupará el lugar de Taskmaster al colocar diversos retos contrareloj con su toque de ‘influencer’ malvada.



Cada uno de los DLC viene con tres trajes nuevos. En ‘El atraco’ están el traje de resilencia, diseñado por el dibujante de Marvel Gabriele Dell’Otto, el traje araña escarlata II y el traje Spider-UK. Son bellos, pero estos trajes no poseen características especiales a diferencia de la mayoría de los que podíamos desbloquear en la historia central de Marvel´s Spider-Man, lo que puede decepcionar a algunos de los jugadores.



La historia termina en punta con un Hammerhead despiadado que quiere quitarse del camino a Black Cat. Ahora será él quien tome la batuta en el segundo DLC, titulado ‘Guerra de pandillas’, el cual nos traerá además los tarjes Spiderarmor MK1, Spider Clan y el traje original de la araña de hierro. El segundo DLC saldrá a la venta este 20 de noviembre.



NICOLÁS CORTÉS MEJÍA

ELTIEMPO.COM