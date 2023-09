"Mortal Kombat 1", la más reciente joya de la renombrada franquicia de NetherRealm Studios, irrumpió en la escena el pasado 19 de septiembre, y nosotros tuvimos la oportunidad de explorar este universo de combate en la consola portátil Rog Ally.



Desde el principio, nuestra experiencia fue placentera y fluida, con una calidad de imagen que resaltó por su claridad y definición, incluso sin conexión a una fuente de energía.

Facebook Twitter Linkedin

Mortal Kombat 1 amplía la oferta para un solo jugador con el debut de Invasiones, un modo basado en la progresión. Foto: Mortal Kombat

Este título se desempeña de manera estable, manteniéndose en 30 fps durante los enfrentamientos y alcanzando los 60 fps en las escenas cinemáticas, asegurando así un rendimiento consistente y libre de inconvenientes técnicos como 'lag' o caídas de 'frames'.



A pesar de una demora inicial mientras se cargan los 'shaders', una vez superado este proceso, el juego fluye de manera rápida y eficaz, permitiéndonos sumergirnos completamente en el universo de "Mortal Kombat".



En cuanto a la jugabilidad, la diversidad de movimientos que ofrecen los kombatientes kameo añade un elemento especial al juego. Estos son personajes únicos que sirven como acompañantes y proporcionan nuevas opciones de juego, permitiendo crear combinaciones de movimientos que pueden ser decisivas en el resultado de la pelea.



Aunque el elenco inicial de peleadores puede parecer un poco limitado, los modos de juego disponibles brindan suficiente diversidad y potencial de rejugabilidad, permitiéndo explorar diferentes tácticas y estilos de combate.



Los efectos y la banda sonora son inmersivos y de alta calidad, complementando la experiencia visual y envolviéndonos en cada enfrentamiento.



Por otro lado, la trama de "Mortal Kombat 1" es fascinante y cinematográfica. Los diálogos están bien construidos y guían hasta el clímax de la confrontación, manteniendo el interés y la expectativa en cada momento.



Sobre la historia, hay que decir que conecta con los personajes icónicos de siempre, pero también introduce nuevas historias de origen que forjan nuevos vínculos y alianzas, añadiendo profundidad y complejidad al universo del juego.

Los personajes están bien equilibrados, y la trama está llena de giros inesperados, donde ninguna alianza parece ser permanente y los aliados terminan enfrentándose.



No hemos tenido la oportunidad de probar el contenido descargable, por lo que no podemos comentar sobre el valor añadido que pueda ofrecer al juego. No obstante, podemos afirmar que los aspectos más destacados del juego fueron los gráficos, las escenas de rayos X y los remates (fatalities), que son visualmente impactantes.



Sin embargo, notamos que las escenas de rayos X son menos frecuentes en comparación con "Mortal Kombat 11", apareciendo solo cuando se ejecutan movimientos especiales y no con golpes simples en momentos precisos, como sucedía en la versión anterior.



Aunque no contamos con una escala numérica de calificación, recomendaríamos "Mortal Kombat 1" a cualquier aficionado de la franquicia y a aquellos que buscan una experiencia de combate intensa y visualmente impactante. Esto último haciendo una salvedad sobre la versión de Nintendo Switch, que ha sido fuertemente criticada por su rendimiento y su calidad gráfica.



A continuación, el video comparativo que hizo Digital Foundry. Al respecto, este medio especializado señaló: " Las máquinas de gama alta como PS5, Xbox Series X y S ofrecen unos sólidos 60 fps con algunas de las mejores imágenes vistas en un juego de lucha. Sin embargo, la consola de Nintendo tiene dificultades para ofrecer una experiencia agradable, con enormes recortes visuales y un frame-rate vacilante también".