Forza Motorsport: una carta de amor al automovilismo y un gran simulador

Forza Motorsport, diseñado específicamente para las consolas Xbox Series X|S y PC, se presenta no solo como un juego, sino como una experiencia que busca redefinir el género de las carreras.



Desde el inicio, es evidente que este título ha sido creado con una meticulosa atención al detalle, ofreciendo una inmersión sin precedentes en el mundo del automovilismo. En el apartado gráfico encontramos un gran nivel de fotorealismo en los autos y las pistas, que acompañados del trazado de rayos dejarán a más de un sin aliento.

En el apartado de audio, el sonido envolvente, especialmente diseñado para formatos inmersivos como Windows Sonic y Dolby Atmos, elevan la experiencia a un nivel completamente nuevo. Cada revolución del motor, chirrido de los neumáticos y el rugir de la multitud se siente auténtico, transportando al jugador directamente al asiento del conductor.



Con más de 500 autos disponibles en el lanzamiento, incluidos más de 100 que son nuevos en la serie Motorsport, hay algo para todos. La personalización de los vehículos es profunda y detallada, permitiendo a los jugadores adaptar cada auto a su estilo de conducción.



Además, las mecánicas de juego ofrecen una amplia gama de ayudas, desde la conducción totalmente asistida hasta el control total por parte del jugador. Esta característica, ajustable en cada carrera, le permite a los 'gamers' una ruta de evolución y crecimiento, perfeccionando sus habilidades al volante.

Las físicas del juego son otro punto destacado, transmitiendo con precisión la sensación de peso y las fuerzas que actúan sobre el vehículo a altas velocidades. Un pequeño error puede tener consecuencias graves, como terminar volcado y con el carro completamente dañado. Esto añade un nivel de tensión y realismo a cada carrera.



Las pistas son otro aspecto a destacar. Con 20 entornos meticulosamente diseñados, incluidas pistas icónicas como Maple Valley, Laguna Seca y Spa-Francorchamps, cada carrera ofrece un desafío único. La introducción de un tiempo dinámico del día con clima significa que no hay dos carreras que se vean o jueguen igual, lo que añade una capa adicional de estrategia y adaptabilidad a cada evento.



La IA en Forza Motorsport es excepcional, ofreciendo carreras que son tanto desafiantes como competitivas, básicamente porque a mayor nivel más perfecta es la carrera de los competidores. Esto empuja a los jugadores a mejorar constantemente, convirtiéndose en pilotos más hábiles y precisos. Aunque la personalización y mejora de los vehículos es crucial, los jugadores también necesitarán afinar su estilo de conducción para superar a los oponentes más desafiantes.



Forza Motorsport es un triunfo en todos los aspectos. Es una experiencia esencial para cualquier aficionado al automovilismo y un desafío gratificante para los jugadores que buscan perfeccionar sus habilidades de conducción.



Altamente recomendable, este juego es un testimonio de lo que es posible cuando la pasión por el automovilismo se combina con la excelencia en el diseño de juegos. Si tuviera que definir Forza Motorsport en una palabra, sin duda sería 'realismo'.



Las calificaciones que ha recibido hasta el momento, como el 100 de Player 2 y Twinfinite, o el 95 de MondoXbox IT y God is a Geek, lo respaldan. Es, sin duda, un título que ningún amante de las carreras debería perderse.

El análisis de Digital Foundry sobre la evolución gráfica del juego