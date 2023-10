'Assassin's Creed Mirage', un retorno a la las raíces del sigilo y 'parkour'

Ubisoft celebra el décimoquinto aniversario de la saga Assassin's Creed con el lanzamiento de "Assassin's Creed Mirage". Esta entrega nos transporta a la Bagdad del siglo IX, un crisol de culturas y epicentro del comercio mundial.



En él, los jugadores se sumergen en una ciudad que oscila entre el esplendor de sus palacios y la oscuridad de sus callejones, donde el protagonista, Basim Ibn Is'haq, un ladrón callejero de Samarr, tras ser acogido por Dervis, se embarca en una búsqueda de respuestas a sus visiones.



Esta búsqueda le lleva a unirse a la organización Assassin, donde se convierte en un Maestro Assassin con un destino lleno de conflictos. A su lado, Nehal, su fiel amiga, acompaña a Basim en cada paso de su aventura.

La jugabilidad regresa a las raíces que hicieron famosa a la franquicia, pero con una perspectiva moderna. Los jugadores contarán con un amplio arsenal de herramientas y habilidades que serán esenciales para completar misiones y llevar a cabo asesinatos impactantes. Las misiones llevarán a los jugadores desde las oficinas de los Assassin hasta Alamut, cuna del Credo de la orden.



Las ciudades en "Assassin's Creed Mirage" son un verdadero deleite para los amantes del 'parkour'. Desde escalar fachadas hasta realizar el icónico salto de fe, cada rincón de la ciudad invita a la exploración. Además, las dunas añaden un toque místico al juego, ofreciendo postales inolvidables del entorno.



A diferencia de "Assassin's Creed Valhalla", esta entrega regresa a las raíces de combate sigiloso. El juego enfatiza la importancia de mezclarse con la multitud y planificar ataques encubiertos, lo que resulta en una experiencia de juego más estratégica.



Aunque la ciudad es vasta y ofrece una buena distancia de dibujo, los gráficos no son el punto más fuerte del juego en comparación con otros títulos recientes. No obstante, cumplen su función y no decepcionan.



Las calificaciones de otros medios son consistentes en su apreciación del juego: HobbyConsolas otorga un 8.7, Eurogamer un 8, Game Informer un 8, GamesRadar+ un 8, GamingBolt un 8, Gaming Nexus un 8, IGN un 8, Vandal un 8, MeriStation un 7.8 y God is a Geek un 7.5.



"Assassin's Creed Mirage" es una adición valiosa a la saga, especialmente para aquellos que añoraban las mecánicas de sigilo de los primeros juegos. A pesar de algunos aspectos gráficos que podrían mejorarse, la experiencia general es sólida y merece la pena ser explorada.