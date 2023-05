La historia de 'Alicia en el País de las Maravillas' es ampliamente conocida y seguramente será la primera que se viene a la cabeza tras jugar por unos minutos 'Ravenlok', el más reciente título de Cococumber, los creadores de 'Riverbond' y 'Echo Generation'.



Aquí somos una joven que, junto a sus papás, se muda a una casa en el campo. Allí, descubre un misteriosos espejo que la lleva a un mundo de fantasía, el cual es dominado por la malvada reina Caterpillar.

Ravenlok Foto: Xbox

Lo maravilloso de esta aventura es la cantidad de cosas que se pueden hacer y las hermosas áreas que se pueden explorar.



Por un lado, nos encontraremos con intensas peleas contra monstruos, que nos ayudan a subir de nivel. Por otro lado, podemos explorar los magníficos escenarios en busca de oro y objetos coleccionables, que pueden canjearse por bombas mágicas para la batalla.

'Ravenlok' no busca ser una experiencia abrumadora, más bien busca ser accesible tanto para expertos como para principiantes. Sus controles y mecánicas son sencillas, pero no dejan de ser apasionantes. Pasa lo mismo con las tareas y los 'puzzles' repartidos en todo el mundo de fantasía. Tienen su nivel de complejidad, pero ciertamente no requieren de mucho tiempo ni esfuerzo sobrehumano.



Con este título, Cococumber completa su trilogía de juegos con estilo voxel, un enfoque de diseño gráfico que utiliza unidades volumétricas llamadas "vóxeles" para representar objetos tridimensionales en entornos virtuales.

Ravenlok Foto: Xbox

A diferencia de los gráficos poligonales tradicionales, que utilizan triángulos para crear formas y superficies, los vóxeles son cubos tridimensionales discretos que se combinan para formar objetos y escenarios. Esto da como resultado un estilo visual distintivo, con formas más cúbicas y un aspecto pixelado, similar al de los videojuegos clásicos.'Ravenlok' está disponible para Xbox One, Xbox Series X|S y Windows 10/11. Se encuentra disponible a través de Xbox Game Pass y en tiendas su precio ronda los 76.000 pesos.