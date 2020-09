Rainbow7 cayó ante LGD Gaming y se despidió de los Worlds 2020

Rainbow7, el representante de Latinoamérica en los Worlds 2020 de League of Legends, despertó gran emoción en el público latinoamericano después de conseguir dos victorias frente a dos duros rivales; LGD de China y Unicorns of Love, en la fase del todos contra todos del grupo B. Sin embargo, en esta segunda fase de los Play In, el equipo del arcoíris no pudo contra el implacable juego de LGD quien les ganó 3-0 en la serie del mejor de 5.



Aunque la primera partida comenzó pareja para ambos equipos, con líneas bastante fuertes por parte de R7 y un buen control de la jungla de la estrella del equipo, Josedeodo, el equipo chino supo aprovechar las oportunidades en el macrogame que R7 les dio y no desaprovecharon el más mínimo error para castigar al representante Latino.



Con una composición centrada en el control de masas por parte de R7 y confiando en las definitivas de Camille y Galio así como las de Ashe y Leona buscaron dominar en las peleas de equipo, sin embargo, el carrilero central de LGD hizo una partida extraordinaria con Twisted Fate y generó presión tanto en la fase de líneas como en las peleas por equipo en las que el equipo chino supo manejar los tiempos y aprovechar los errores para quedarse en 28 minutos con la primera partida.

En el segundo encuentro, R7 se decantó más por un carry en el carril superior con Acce y su Aatrox, así como el daño progresivo de Azir en la midlane y el control de masas de Nautilus. Pero desde LGD supieron controlar los diferentes objetivos y aprovechar errores en rotaciones de R7 y vencer en 30 minutos al equipo latino que no supo como contrarrestar el aplastante nivel de juego que tanto Peanut, jungla del equipo chino, como Xiye - que dominó las peleas de equipo con Oriana- demostraron.

Al ir perdiendo 2-0 la serie de mejor de 5, llegaron muchos recuerdos de lo que había sido el encuentro contra All Knights que le dio el paso a esta fase previa del Mundial en el que empezó perdiendo 2-0 y remontó 2-3 en unas partidas muy emocionantes.



Y tratando de recuperar terreno, Rainbow7 inició con pie derecho la tercera partida y obtuvo una ligera ventaja en muertes y oro en juego temprano con un gran nivel en el Lee Sin de Josedeodo y la Oriana de Aloned. Sin embargo, LGD Gaming supo remontar sus errores y en el juego tardío no le dio mucho espacio a su rival. Allí, tras conseguir una ventaja de oro y unos asesinatos cruciales, lograron acabar con R7 en 33 minutos de partida con un marcador final de 10 a 19.

Con esta derrota se termina la participación del único equipo representante de Latinoamérica en Worlds 2020. Rainbow7 regresa a casa con la cabeza en alto tras obtener dos importantes victorias, mucha más experiencia para la próxima temporada y la satisfacción de haber representado de la mejor manera a la región.



Emmanuel 'Acce' Juárez, toplaner de R7 señaló que faltó mayor control del objetivo. "No nos podemos recriminar, lo intentamos, pero ellos lo hicieron mejor, un equipo superior, la verdad el resultado hubiera sido el mismo".



Así mismo, señaló que "la experiencia fue genial, la infraestructura, el nivel de los jugadores, los equipos. Para 2021 debemos estudiar más a los rivales, estar más preparados, tomar mejores decisiones y mejorar como equipo y tú cómo jugador , no hay que pensar tanto en el rival, sino en el equipo".

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET