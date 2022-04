'Rainbow Six' es una exitosa franquicia de Ubisoft que se ha destacado en el mundo de la competencia con 'Siege', el cual llegará también, próximamente, a celulares. Así lo informó la compañía este martes.



Por medio de un comunicado oficial, Ubisoft anunció: “Nuestro equipo ha estado trabajando en un nuevo título llamado Rainbow Six Mobile. Tenemos este proyecto muy querido en nuestros corazones y estamos felices de compartir más detalles sobre nuestro juego en esta primera publicación de blog”.

Facebook Twitter Linkedin

Cada mapa está compuesto por tres zonas. Cada una más difícil que la anterior. Foto: Rainbow Six Extraction

Sin embrago, esta franquicia con mecánicas de infiltración, ruptura de escenarios y de equipos no se limita al combate de bandos. Recientemente, la compañía lanzó 'Extraction', en el cual un grupo de tres jugadores se enfrenta a la computadora.



La historia es sencilla: una especie alienígena está invadiendo el planeta, creando colmenas en diferentes partes y capturando a seres humanos. La misión, infiltrarse a estos escenarios, compuestos por tres zonas, y aniquilar con las bases del enemigo, además de rescatar a civiles y agentes.



A medida que avanzan en cada zona, la dificultad es mayor. La salud no se regenera, por lo que cada golpe recibido es determinante en la misión. Además, los jugadores solo pueden ser reanimados una vez en la partida. Después de eso, un gel cubre al agente y dependerá de los compañeros rescatarlo. En caso de no hacerlo, el operador quedará inhabilitado para el jugador hasta que sea rescatado en misión.

Estos componentes, determinantes en el curso de las partidas, invitan a que cada jugador se comprometa con su equipo si no quiere sufrir bajas y si quiere sobrepasar la totalidad de misiones por cada mapa, de modo que no se limita exclusivamente a una experiencia multijugador, sino a una realmente cooperativa.



Sin embargo, no basta con permanecer unidos y disparar a todas las direcciones. También es necesaria la estrategia y el uso de las habilidades únicas de cada personaje si en realidad se quiere salir bien librado de la amenaza extraterrestre.

Facebook Twitter Linkedin

Quienes jueguen R6 Siege y Extraction reciben recompensas especiales. Foto: Rainbow Six Extraction

Rainbow Six Extraction' está disponible en Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Además, se puede jugar a través de Xbox Game Pass y servicios en la nube como Stadia y Luna.



Quienes poseen el juego pueden invitar a dos amigos para que se unan por 14 días, sin necesidad de comprar el título.