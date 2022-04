El juego más popular de Ubisoft, ‘Rainbow Six: Siege’, por fin fue anunciado para celulares. Anteriormente, el famoso juego sólo estaba disponible para consolas y computadores.

Por medio de un comunicado oficial, Ubisoft anunció: “Nuestro equipo ha estado trabajando en un nuevo título llamado Rainbow Six Mobile. Tenemos este proyecto muy querido en nuestros corazones y estamos felices de compartir más detalles sobre nuestro juego en esta primera publicación de blog”.



A pesar de que no hay una fecha más clara sobre el lanzamiento, más allá de que será durante el 2022, la compañía sí ha aclarado que tiene un equipo específico trabajando en el diseño de la versión móvil y todas las gráficas y aspectos que sean necesarios para crear una experiencia increíble para sus seguidores desde los teléfonos móviles.



Existen otros juegos que han pasado a una versión para celular y han sido muy exitosos, como es el caso de ‘Call of Duty’, que en el 2019 anunció su ingreso a las tiendas de Android y Apple con aplicación en sus teléfonos móviles.

(Lea también: La seguridad digital en el mundo híbrido: los consejos de Microsoft).

Además, la compañia garantiza que a pesar de que hay aspectos que tendrán que verse modificados para que se adapten a las pequeñas pantallas de los celulares, como podría ser la calidad gráfica del videojuego, también tendrá ventajas como el permitir personalizar el control móvil y utilizar la precisión y presión de una pantalla táctil en beneficio del juego.



De igual manera, la invitación para los seguidores de ‘Rainbow Six: Siege’ por parte de Ubisoft es que continúen usando la versión en PC: “Sabemos que no hay nada como la adrenalina de un partido cerrado de Siege en la pantalla grande o la precisión de un mouse y un teclado”, comentan en el comunicado oficial que compartieron.



Por el momento, se empezará a probar el juego con jugadores reales y en vivo por medio de Discord, Facebook, Youtube y Twitter para que de esta manera sean los mismos fanáticos los que puedan comentar sobre las posibles mejoras de la aplicación antes del lanzamiento final.

