Cada día son más los avances de la tecnología que contribuyen a crear o mejorar los videojuegos y su universo.



Atrás quedaron los clásicos árcades que tenían por objetivo entretener a los niños y adolescentes que conocieron los primeros gráficos con una resolución en ocho bits, donde nacieron juegos tan legendarios como el famoso 'Pacman' (Namco), 'Battle Zone' (Atari), 'Pole Position '(Namco), 'Tron' (Midway) y ' Zaxxon' (Sega).

Con el paso del tiempo, los juegos se fueron transformando para darle apertura a 'video games' totalmente distintos, tanto en diseño como en esquemas. Modificaciones en las narrativas, los personajes e incluso los objetivos de los mismos, que con la era de la conectividad permitió que estos se jugaran con otros usuarios y de manera 'online' desde distintos lugares.



Esto contribuyó a que los mismos empezaran a tener una clasificación correspondiente a lo que ofrecían y a sus demás características.



“Se empezaron a implementar guiones, efectos de sonido y efectos visuales, que permitieron contar historias y complejizaron los juegos. Y ya, a partir de ahí, todo se categorizaran”, explica César Correa López, director de arte de 'Polygonus' en entrevista con 'El Colombiano'.



Aquella clasificación está compuesta por modalidades de: aventura, acción, deportes, estrategia, multijugador o MMO, RPG, casuales y de simulación. Sin embargo, hay algunos tipos que son más representativas que otros, de acuerdo con el portal especializado 'Roams'.

Acción

Son juegos emocionantes y de ritmo rápido que requieren reflejos rápidos y pensamiento estratégico. A menudo implican disparos, peleas o carreras, como los populares 'Grand Theft Auto' y 'The Last Us'.

Aventura

Estos 'video games' están basados ​​en historias que le permiten a los jugadores explorar un mundo ficticio y resolver acertijos, donde se involucran elementos de acción, plataformas y resolución de acertijos. Algunos juegos de aventura reconocidos son: 'The Legend of Zelda', 'Uncharted' y 'Tomb Raider' .



Juegos de rol (RPG)

Esta es una de las modalidades más interesantes, debido a que los jugadores pueden asumir el papel de un personaje en un mundo ficcional y disponer de elementos de combate, exploración y desarrollo de figuras. 'The Elder Scrolls' , 'Final Fantasy' y 'World of Warcraft' son algunos ejemplos.

Estrategia

Requiere que los 'players' planifiquen y ejecuten cuidadosamente sus movimientos para lograr la victoria. Estos suelen involucrar temáticas de combate, economía y diplomacia. Entre los más representativos se encuentran 'StarCraft' , 'Age of Empires' y 'Civilization' .



Multijugador (MMO)

Este género se puede identificar rápidamente, ya que su única condición es poner en un mismo escenario a varios jugadores mediante el juego online; sin embargo, allí se puede participar en 'games' de acción, RPG y 'Battle Royale' como 'League of Legends' 'Call of Duty: Warzone' y Fortnite entre otros,



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

