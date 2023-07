Las consolas PlayStation 4 (PS4) y PlayStation 5 (PS5) utilizan luces indicadoras para comunicar su estado actual a los jugadores. Por esta razón, Sony ha desvelado recientemente información detallada sobre las luces indicadoras de encendido de las consolas PlayStation 4 y PlayStation 5, que ayudan a los usuarios a comprender el estado actual de su sistema.



(Le recomendamos leer: PlayStation 5: trucos para mantener fresca su consola y evitar el sobrecalentamiento).

Según la información publicada en la página de Sony PlayStation, cuando la consola no tiene ninguna luz, significa que está completamente apagada y no puede cargar los controles a través de USB ni descargar o instalar contenido.



Al encender la consola, la luz indicadora comienza en azul y luego pasa a blanco. Este proceso de encendido es más rápido si se inicia desde el modo de reposo que desde un estado completamente apagado. Durante este proceso, los jugadores deberían ver el logotipo de PlayStation en la pantalla mientras la consola se enciende.



(Además: Microsoft firmó con Sony mantener videojuego 'Call of Duty' en PlayStation).



Una luz blanca fija indica que la consola está encendida y funcionando con normalidad. Mientras que una luz naranja intermitente señala que la consola está entrando en el modo de reposo.

Facebook Twitter Linkedin

La PlayStation 5 Foto: Kimimasa Mayama / EFE

Después, la luz naranja pasa a ser fija indicando que la consola ya está en modo reposo. Este modo de baja energía permite a la consola cargar los controles y descargar e instalar contenido mientras consume menos energía. Algunos usuarios pueden notar que esta luz parece más amarilla o ámbar dependiendo de la consola.



Cuando la consola se está apagando por completo, las luces de la consola se iluminan de color blanco de manera intermitente. De nuevo, en este estado, la consola no puede cargar los controles a través de USB ni descargar contenido ni instalarlo.



(Lea aquí: Sony anuncia inscripciones para concurso de cortometrajes: podría ganar 5.000 dólares).



En caso de un error de la consola, la luz indicadora solo se ilumina de color blanco de manera intermitente, o si la luz de color azul nunca cambia a color blanco fijo.



Si esto sucede, la consola está bloqueada y se debe seguir un proceso de solución de problemas que incluye desconectar la consola, esperar 60 segundos, volver a enchufarla y encenderla de nuevo. Si el problema persiste, es posible que se necesite reinstalar el software de la consola en el modo seguro.

Facebook Twitter Linkedin

PlayStation 4 y PlayStation 5 Foto: PlayStation Blog

Finalmente, una luz roja intermitente es una señal de sobrecalentamiento de la consola. En tal caso, se recomienda enviar la consola a reparación para evitar daños adicionales.



Este sistema de luces indicadoras ayuda a los jugadores a entender rápidamente el estado de su consola.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de Sony PlayStation, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

Más noticias en EL TIEMPO