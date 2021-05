¿Cómo hacer ‘streaming’ en 2021?

La creación de contenido sigue tomando fuerza en la escena digital mundial. De bloggeros a vloggeros, de instagramers a tiktokers, de youtubers a streamers; todos han ido creciendo entre un público cada vez más grande.



Las transmisiones en vivo, también conocidas como ‘streams’, se consolidaron como una forma más de crear contenido, conectar con las audiencias y, en la medida de lo posible, ganar dinero. Tomaron tanta fuerza que, actualmente, son diversas las plataformas en las que se puede hacer ‘streaming’ y, sobretodo, hay distintas maneras o niveles para hacerlo.



Impulsados por la comunidad ‘gamer’ y la creciente audiencia entusiasta por los videojuegos, Twitch, Youtube y Facebook Gaming se han posicionado como las principales plataformas para hacer transmisiones en vivo de alta calidad.



Según un informe mensual de StreamElements (proveedor de herramientas y servicios para ‘streaming’) y Rainmaker.gg (plataforma que ofrece datos y análisis sobre transmisiones en vivo), Twitch registró más de 2,1 mil millones de horas de ‘streaming’ vistas en el mes de abril. Facebook Gaming, en ese mismo mes, tuvo cerca de 400 millones de horas de transmisiones vistas en esa plataforma.



Se trata de una audiencia que crece a la par del número de creadores de contenido y/o ‘streamers’. Según los datos del portal Twitch Tracker, en Twitch hay en promedio casi 3,1 millones de espectadores semanales y, mensualmente, casi 10 millones de creadores hacen transmisiones en vivo en esta plataforma de Amazon. YouTube, por su parte, registró en 2020 más de medio millón de canales que transmitieron en vivo por primera vez.



Hoy en día solo se necesita un celular y una conexión a internet para transmitir. Sin embargo, a medida que ha crecido el número de ‘streamers’, ha crecido también la audiencia y, de igual manera, la calidad de las transmisiones y del contenido, a tal punto que se ha profesionalizado el oficio.



Algunos se dedican a transmitir mientras juegan, otros hacen debates o programas de entretenimiento en vivo, varios se dedican a hacer video-reacciones a otros contenidos, incluso, hay unos streamers que dedican gran parte de sus transmisiones a hablar con su público.



Sea cual sea la actividad que vaya a llevar a cabo en su stream, son cuatro los componentes principales que debe tener en cuenta: buena imagen, sonido de calidad, conexión estable a internet y, por supuesto, un contenido llamativo.

Imagen

Las webcams se han convertido en herramientas muy útiles para los 'streamers'. Foto: Canva

En el mundo de las transmisiones en vivo, a fin de cuentas, el público entra a ver algo. En su gran mayoría, los ‘streamers’ suelen mostrar algo más que lo que captura una cámara, un celular o una webcam. Muchos de los streams consisten en la transmisión en vivo de un videojuego, la imagen del creador de contenido y algunos detalles extra como ‘overlays’, transiciones y alertas. Todas estas capturas de imagen se transmiten desde alguna plataforma de streaming que usted puede manejar desde su computador. Una de las más utilizadas es OBS, debido a que es gratuita, no consume mucho rendimiento de su equipo y es de fácil manejo.



¿Cómo escoger una cámara? Las ventas en cámaras web o webcams han crecido aceleradamente a partir del impacto que ha tenido el ‘streaming’ en la escena digital mundial de entretenimiento. Así lo aseguró Diego León, director regional de Logitech (líder en el mercado de productos para ‘streaming’) en Colombia, a EL TIEMPO. Y es que este tipo de cámaras, por la famosa relación precio-calidad, han sido unas herramientas de fácil acceso para millones de streamers en el mundo. Normalmente, se conectan vía USB y no consumen mucho rendimiento del computador.



León explica que existen unos estándares mínimos que todo creador de contenido debe tener en cuenta a la hora de decidirse por una webcam para hacer streaming. Lo primero es que necesitará de una cámara que pueda transmitir en HD (720p) o en Full HD (1080p). Actualmente, la mayoría de webcams recomendadas y diseñadas para gamers y creadores de contenido tienen en cuenta estos estándares mínimos.



Otro de los aspectos importantes en los que debe fijarse es la tasa de fotogramas por segundo (fps). Esta es la cantidad de cuadros o imágenes por segundo que puede capturar una cámara para transmitirlas. Entre más fps, habrá mayor fluidez en la imagen. Hoy en día, los streamers apuntan a transmitir a 30 o 60 fps (tanto el juego o video que estén reproduciendo como su cámara) para reflejar una mayor fluidez en su stream.



León también explicó que se debe apuntar a una webcam que tenga enfoque y exposición automáticos para que usted pueda transmitir sin tener inconvenientes de reajustar la configuración de la cámara en medio de un stream. De igual manera, es importante que usted adecúe su espacio para transmitir. Una buena iluminación (artificial o natural), tener cuidado con la contraluz y, de ser necesario, ajustes en la configuración de su webcam para optimizar la calidad de la imagen.



Logitech, Razer y Microsoft son algunos de los líderes del mercado de las webcams a nivel global. Los precios varían de acuerdo a la capacidad de la webcam. El director regional de Logitech advirtió que, gracias a los avances tecnológicos, hoy en día no es mucha la diferencia de precios entre una cámara web capaz de transmitir a Full HD y una HD. Lo mismo pasa con la tasa de fotogramas. Una webcam de entrada al mundo del streaming puede variar entre los 100 mil y los 900 mil pesos. Usted deberá fijarse en qué tipo de imagen querrá mostrar en su transmisión, qué capacidad tiene su equipo (que normalmente logrará transmitir al menos en HD) y, por supuesto, su presupuesto.



Sin embargo, desde hace algunos años, muchos creadores de contenido han querido ir un paso más adelante y utilizan cámaras DSLR réflex o digitales para transmitir. Estos dispositivos le garantizarán una imagen mucho más profesional y fluida. Sin embargo, no todas las cámaras permiten el uso para ‘streaming’, además de que necesitan varias herramientas adicionales para lograr capturar la imagen y poderla transmitir (capturadora y una ‘batería falsa’ que esté conectada a la corriente permanentemente, por ejemplo). Si desea hacer la inversión, los precios superan el millón de pesos y pueden elevarse exponencialmente dependiendo de la cámara DSLR que usted escoja.



En cuanto al videojuego que esté reproduciendo, debe tener en cuenta que para capturar esa imagen se necesita de una capturadora de video que se conecta desde la consola al monitor y el computador. Elgato es una marca líder a nivel mundial en términos de productos para ‘streaming’ y tiene capturadoras que van desde los 400 mil hasta el millón de pesos.



Es importante que, antes de adquirir cualquier producto, se fije si su PC puede soportar una transmisión, en términos de rendimiento.

Sonido

Así luce el Quadcast S. Foto: EL TIEMPO

El audio es igual de importante que el video a la hora de hacer streaming. Debe contarse con un buen micrófono y una correcta mezcla de audio para lograr un buen sonido.



Si bien muchos auriculares o audífonos tienen micrófonos integrados que le permitirían ahorrar algo de dinero para transmitir, debe tener en cuenta que un micrófono individual puede ser la mejor opción.



Pero, al igual que con las cámaras, usted debe adecuar su espacio para optimizar el rendimiento de captura y transmisión de audio. Guillermo Amador, marketing manager para Latinoamérica de HyperX, marca líder en productos de audio para gaming y streaming, le explicó a EL TIEMPO que el sonido es trascendental para el contenido y la calidad de un stream.



Argumentó que la comunicación con las audiencias debe estar acompañada por un sonido claro y preciso, y para lograrlo es clave un buen micrófono que se ajuste a sus necesidades. Hay varios productos que pueden ayudarlo a agregarle un toque de distinción a su imagen, por el diseño del micrófono. Y muchos dispositivos pueden ajustarse a su espacio, con el uso de un brazo, por ejemplo.



La oferta en este mercado también es bastante amplia. HyperX, Rode, BLU, Logitech, Elgato y más marcas se siguen consolidando como aliados estratégicos de los streamers.



Amador recomendó que el micrófono debe escogerse según el presupuesto, pero también teniendo en cuenta el tipo de espacio que usa para transmitir. Si está en un cuarto amplio, necesitará un dispositivo que pueda capturar el audio en esas condiciones. En ese sentido, un micrófono de entrada puede variar entre 100.000 y 300.000 pesos y, si así lo requiere, hay dispositivos profesionales con precios más altos.

Conexión a internet

Para hacer streaming se necesita de una conexión buena y estable a la red. Harold Morales y Camilo Riveros, Jefe de Ingenieria e implementación Video & OTT de Claro Colombia explicaron a EL TIEMPO que se debe contar con un ancho de banda de subida mínimo para transmitir. Si usted desea hacer streams en HD necesitará de al menos 3 megas de subida. Si quiere hacerlo en Full HD (máxima calidad que permiten plataformas como Twitch) debe contar con 5 megas de subida. Actualmente, en Colombia se ofrecen planes de internet fijo que tienen hasta 50 megas de subida.



Sin embargo, también debe fijarse en que su computador esté en óptimas condiciones y que su router esté funcionando correctamente. Productos como un cable LAN, repetidores y sistemas de alta tecnología le ayudarán a garantizar una conexión más estable a la red y, por ende, logrará que su transmisión no sufra baches de conexión.

¿Cómo empezar?

Garantizar altas calidades de imagen, audio y conexión es el primer paso para adentrarse al competitivo mundo del streaming. La mejor recomendación que entregaron varios expertos es conocer las capacidades de sus equipos y optimizar los recursos que tiene. Así sabrá a qué tipo de productos apuntarle, qué plataformas utilizar para transmitir y qué clase de contenido puede crear, que, al final, será lo más importante: la cámara, el micrófono y el internet son el vehículo para hacer llegar su contenido a las audiencias.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

Periodista de Tecnósfera EL TIEMPO

En Twitter: @MrTegias

