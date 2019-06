E3 2019: con grandes ausencias, pero no por eso menos interesante

Está por comenzar en Los Ángeles uno de los encuentros más importantes del mundo de los videojuegos. El E3 (Electronic Entertainment Expo), la gran feria de videojuegos que se realiza en el centro de convenciones, se propone romper, entre el 11 y el 13 de junio, los récords de la edición 2018 y, posiblemente, presentar al mundo algunas muy anticipadas novedades.



En esta edición de la feria brilla por su ausencia PlayStation, la consola de Sony, cuyos lanzamientos nunca habían faltado. Muchos sospechan que esta decisión se deba a que la japonesa se está guardando para un evento propio en el que daría a conocer la nueva generación de su popular consola.

Aunque no sea lo más importante, no deja de llamar la atención que este sea el E3 que reciba por primera vez a Netflix, que anunció proyectos basados en series como Stranger Things’. Además, se espera la presencia de Google con su proyecto Stadia, la plataforma de streaming que promete acceso a un catálogo de videojuegos AAA desde casi cualquier dispositivo, sin descargas ni consola.

De algunas de las casas más importantes, podríamos estar viendo Doom Eternal (Bethesda), Watch Dogs 3 y Beyond Good & Evil 2 (Ubisoft), así como las primeras imágenes de uno de los juegos más esperados desde su anuncio en 2017: Marvel’s Avengers, conocido anteriormente como The Avengers Project, de Square Enix.

Por parte de Nintendo, la empresa nipona anunció que no presentará un dispositivo nuevo, pero podría lanzar Animal Crossing para su Switch y dar información sobre Metroid Prime 4, Luigi’s Mansion 3 y The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

Hay que prestar atención a otros nombres, como Call of Duty: Modern Warfare, Doom Eternal, Control y un nuevo juego de la saga Darksiders.

¿La evolución de Xbox?

El año pasado, Microsoft realizó un gran evento paralelo al E3 para mostrar sus novedades, y este año parece decidido a aprovechar la oportunidad que plantea la ausencia de PlayStation. Por eso crecen los rumores de que presentará su proyecto Scarlett, dos consolas enfocadas a públicos completamente diferentes.



Por un lado, Lockhart, semejante a la Xbox One S All Digital que no tiene bandeja de disco y, por otro, Anaconda, que sería la evolución de la Xbox One X. Además, podría haber anuncios relacionados con el aprovechamiento de la tecnología xCloud.



En cuanto a videojuegos, se esperan 13 juegos propios de Xbox Studios: se anticipa que sea anunciado Gears 5; conocer más (gameplay, por ejemplo) de Halo Infinite y el posible regreso del legendario Age of Empires, que no en vano es uno de los títulos exclusivos de PC más relevantes del mercado.

EA Play 2019

Aparte de ese evento, está en la agenda el EA Play 2019, de Electronic Arts, que se llevará a cabo en el Hollywood Palladium.



Más que una conferencia en el sentido habitual del término, será una jornada orientada a las retransmisiones y pruebas directas de los juegos más esperados. La firma lo resumió con un eslogan provocador: ‘Vamos a hablar menos y a jugar más’.



La gran apuesta de esa casa será Star Wars Jedi: Fallen Order, del cual se espera ver las primeras imágenes en movimiento. La historia de este videojuego está protagonizada por el padawan Cal Kestis, y sus eventos tendrán lugar después de La venganza de los Sith. Este título, cuyo grado de anticipación no puede ser exagerado, se lanzará el 15 de noviembre, y el estudio espera vender de 6 a 8 millones de copias. Fue desarrollado por Respawn Entertainment, con la dirección de Stig Asmussen (God of War III).

También se espera ver detalles de lo que será la segunda temporada de Apex Legends, el battle royale que ha crecido rápidamente como amenaza al trono forjado por Fornite. De momento, se sabe que la temporada dos tendrá desafíos diarios y semanales para subir de nivel, reducción de tiempo de juego necesario para alcanzar el nivel 100 y nuevos contenidos, entre otros detalles.



Igualmente, se espera nuevo contenido para Battlefield V y el lanzamiento de nuevos juegos deportivos. Entre estos es imposible no destacar a FIFA 20, que viene con cambios importantes.



NICOLAS CORTÉS MEJÍA

@Nicortes_m

EL TIEMPO