Con ‘The Division 2’ , la misión es salvar a Washington

Una sociedad que se enfrenta a conflictos bélicos y políticos tras el devastador impacto de una epidemia que acabó a la sociedad. Tom Clancy’s The Division 2, el lanzamiento de Ubisoft, busca reafirmar el éxito de la primera entrega y sumar nuevos elementos para hacer aún más desafiante el sobrevivir en este paisaje post-apocalíptico.

El videojuego, enmarcado en el universo de historias militares del escritor Tom Clancy, desarrolla una trama en la que una unidad de agentes que entrenaban en secreto deben salir de la clandestinidad con la misión de sobrevivir y proteger a los ciudadanos de la capital estadounidense un nuevo ataque a la Nación.



La acción de este título RPG (juego de rol por sus siglas en inglés), comienza con los efectos de una devastadora pandemia viral que se expandió durante el Black Friday y arrasó con los Estados Unidos en solo una semana. La primera entrega recorría una Nueva York devastada en la que, para combatir el ataque, el Gobierno activó a una unidad de agentes que llevaba una vida de incógnitos. Para la segunda parte, luego de siete meses, llegaron nuevos rumores sobre un nuevo golpe a Washington DC.En el videojuego, los agentes tienen su base de operaciones en La Casa Blanca donde coordinan las misiones principales y lugares estratégicos para retomar la ciudad. Constantemente, los jugadores deben encontrar mejoras del armamento para sobrevivir en las calles. Cada misión cumplida promete un mejor botín.

La empresa desarrolladora construyó una versión de Washington que ofrece a los jugadores un mundo abierto en línea.



Louis Trupin, director de producto senior internacional, dice que un aspecto destacable del juego es que la ciudad es un actor que, de hecho, reacciona a las acciones del jugador y a la evolución de la historia.



“Es un mundo real, vivo, que respira por sí mismo y reacciona. Básicamente, hay muchas facciones en el mundo en el que toma lugar la acción. A medida que progresan las misiones y se realizan las acciones, el entorno mejora y el terreno enemigo se reduce a medida que los enemigos se debilitan. La ciudad cambia a medida que te haces fuerte”, dice el realizador.

Atención al detalle

En efecto, en el videojuego pueden hallarse elementos icónicos de la capital estadounidense como el monumento a Lincoln, el momento a Washington y el capitolio, así como, por supuesto, una Casa Blanca en ruinas que es posible recorrer. El detalle para cada lugar fue pensado minuciosamente por los desarrolladores. Por lo que contrataron a Cloé Hammoud, una historiadora que ayudó a asegurar que la experiencia se sienta lo más auténtica posible.



“Tuvimos la ventaja de utilizar GISdata. Sabemos la especie y la edad de cada árbol, la ubicación de todas las bancas de un parque, y muchas cosas más. Tuvimos que decidir qué era lo más importante para capturar la esencia de Washington D.C” dijo Chad Chatterton, el director de arte. “Queríamos asegurarnos de crear un ambiente realista, pero es un desafío fenomenal”, agrega Trupin.

Ubisoft ha indicado que trabajó en muchos detalles para garantizar que mundo representado en Washington sea consistente y coherente.



“Los autos, por ejemplo, se encuentran sobre el camino para evacuar, no están puestos aleatoriamente, lo pensamos así. Notarás que la mayoría de vehículos ya no tienen gasolina. Siempre intentamos pensar bien, internarnos en los detalles para entender por qué las cosas están así, de manera que sea una realidad coherente y parezca que han pasado siete meses desde un enorme desastre”, añadió Chatterton. Trupin puntualiza: “El objetivo es que alcanzáramos una versión perfecta del juego desde el día uno”.



En condiciones normales, la campaña principal toma 40 horas, pero una vez comienza la historia y se suman facciones y personajes nuevos, el jugador puede darse cuenta de que hay muchísimo más por explorar.



Es posible desbloquear las habilidades adicionales mediante puntos o completando objetivos secundarios. Se puede jugar tanto solo como con su equipo para cumplir con las misiones.



En cuanto a la forma de jugar, The Division 2 se mantiene innegablemente cercana a la lógica de la primera parte. Pero con los avances en materia de creación de escenarios, la acción se siente nueva, porque el mundo en el que transcurre lo es.



WILSON VEGA- EDITOR DE TECNOLOGÍA

@WilsonVega​