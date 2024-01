El retorno de triunfal de 'Prince of Persia' en 2.5D

"Prince of Persia: The Lost Crown" emerge como una obra maestra de la acción y aventura, fusionando hábilmente la rica mitología y historia persa con un juego vibrante y desafiante.



Ambientado en el místico Monte Qaf, el juego lleva a los jugadores a través de una odisea épica, donde cada zona del vasto mapa se despliega como un tapiz de retos variados y atractivos. Desde frondosos bosques hasta cumbres nevadas, la diversidad de enemigos, trampas, obstáculos y rompecabezas crea una experiencia de juego profundamente inmersiva y variada.

Prince of Persia: The Lost Crown Foto: Ubisoft

El combate es un festín de destreza y estrategia, ofreciendo una amplia gama de movimientos ágiles y tácticos, como deslizarse, saltar entre paredes, impulsos en el aire, y un arsenal enriquecido con golpes cargados, habilidades especiales, y contreataques perfectos.



La interacción con espadas, arcos y flechas añade una capa adicional de profundidad táctica. Cada enemigo presenta un desafío único, desde aquellos que requieren ser vencidos a distancia hasta adversarios rápidos y escudos defensivos, asegurando que el combate nunca pierda su frescura y emoción.



Ubisoft Montpellier, el estudio detrás de este título, ha tejido una narrativa que no solo destaca por su fluidez y cohesión sino también por su autenticidad cultural. Inspirándose en la época preislámica de Persia, el juego celebra la rica tapeztría de su mitología y arte.



Personajes históricos como Xerxes y Darius se entremezclan con elementos míticos, incluyendo deidades como el Simurgh, cuya presencia majestuosa se siente a lo largo del juego.

La banda sonora del juego, compuesta por la iraní Samar “Mentrix” Rad, es una obra de arte en sí misma, utilizando instrumentos tradicionales persas para sumergir aún más al jugador en este mundo antiguo y místico. La dirección artística es fresca y cautivadora, brindando a cada bioma y personaje una identidad visual única que enriquece la experiencia de juego.



Jugado en una Rog Ally con procesador Z1 Extreme, "The Lost Crown" exhibe un rendimiento excepcional, manteniendo una tasa de 60 fps estables, lo que demuestra su optimización y calidad técnica en múltiples plataformas.

Además, para los entusiastas y curiosos, una demo gratuita está disponible, permitiendo a los jugadores probar su habilidad con los poderes del tiempo, el combate y la exploración en este mundo corrompido por el tiempo.



"Prince of Persia: The Lost Crown" no es solo un juego, sino una experiencia cultural y artística que redefine la franquicia y establece un nuevo estándar en juegos de su género. Con su equilibrio magistral de historia, arte, música, jugabilidad y desempeño técnico, ofrece una aventura inolvidable que permanecerá en la memoria de los jugadores mucho después de haber completado su viaje épico.