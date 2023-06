El gigante de los videojuegos, Ubisoft, ha anunciado la llegada de una nueva entrega a la icónica serie "Prince of Persia". Nombrado "Prince of Persia: The Lost Crown", este juego de plataformas de acción y aventura estará disponible para Nintendo Switch, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X | S, Xbox One y PC (a través de Epic Games Store y Ubisoft Store) a partir del 18 de enero de 2024. Además, los suscriptores del servicio Ubisoft+ en PC y Xbox podrán acceder al juego desde su lanzamiento.



La empresa reveló las primeras imágenes del juego durante una retransmisión en directo en el Summer Game Fest, un evento de videojuegos de prestigio mundial celebrado en Los Ángeles, Estados Unidos.

En "Prince of Persia: The Lost Crown", los jugadores asumirán el papel de Sargon, un joven y valiente guerrero miembro de una élite llamada Los Inmortales. La misión es rescatar al príncipe Ghassan, a través de la exploración del Monte Qaf, una tierra anteriormente fascinante, que ahora se presenta maldita y hostil. A medida que avance la historia, los jugadores descubrirán que el tiempo es un enemigo formidable que amenaza con desestabilizar el mundo.



El juego se inspira en el subgénero Metroidvania, permitiendo a los jugadores explorar a su ritmo un mundo meticulosamente diseñado. En su travesía, los jugadores irán desde la majestuosa Ciudadela del Conocimiento hasta los vibrantes Bosques Hircanos, todos inspirados en la mitología persa.



A lo largo de su aventura, Sargon obtendrá poderes para controlar el tiempo, desbloqueará habilidades únicas y las aplicará en combate. Los desafíos incluyen la resolución de acertijos, la búsqueda de secretos y la realización de emocionantes misiones secundarias en el Monte Qaf. Además, los jugadores enfrentarán enemigos míticos, jefes enormes y trampas mortales, incluyendo a criaturas corrompidas por el tiempo como Jahandar y la temible Mantícora, guardiana de la Ciudadela.

El título también ofrece un sistema de combate profundo y atractivo, que permite a los jugadores expresar su creatividad mediante la combinación de combos devastadores.



La inmersión del juego se ve realzada por una banda sonora original compuesta por el músico iraní Mentrix, en colaboración con el galardonado compositor Gareth Coker. Su mezcla de instrumentos tradicionales y sonidos modernos guía a los jugadores de un entorno a otro, aportando una profundidad añadida a la experiencia.



Desarrollado por el veterano equipo de Ubisoft Montpellier, "Prince of Persia: The Lost Crown" promete revitalizar la legendaria franquicia con nuevos personajes, una narrativa atractiva y mecánicas de juego emocionantes. Este nuevo título se espera con ansias en el mundo de los videojuegos.