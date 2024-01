Primer 'gameplay' de Indiana Jones en Xbox: será en primera persona

El primer 'gameplay' de 'Indiana Jones' llega desde el equipo de MachineGames, conocidos por su trabajo en títulos como 'Wolfenstein: The New Order’ y 'The New Colossus'.



La colaboración con Lucasfilm Games y la producción ejecutiva de Todd Howard de Bethesda Game Studios prometen llevar a los jugadores a un emocionante viaje lleno de misterios y descubrimientos.

‘Indiana Jones y el Gran Círculo’ se espera para finales de este año en las plataformas Xbox Series X|S y PC, con la noticia de que estará disponible desde el primer día en Game Pass, lo que significa que podrá sumergirse en esta aventura sin costo adicional.



La trama se sitúa entre ‘En busca del arca perdida’ y ‘La última cruzada’. Este juego de aventuras en primera persona le permitirá explorar el mundo de 'Indiana Jones'.



Los participantes asumirán el papel del arqueólogo y aventurero, recorriendo el planeta en busca de pistas y resolviendo un antiguo misterio. La trama los llevará desde los sagrados salones del Vaticano hasta los áridos desiertos de Egipto, pasando por los exuberantes y hundidos templos de Sukhothai y los gélidos picos del Himalaya.

Es un ‘gameplay’ en primera persona. Foto: Bethesda.

El director de diseño, Jens Andersson, comentó sobre la elección de la primera persona: "Nuestro juego consiste en ponerlo a usted en la piel de un héroe icónico. Dado que estamos haciendo esto principalmente en primera persona, tiene la oportunidad de convertirse realmente en Indy. La primera persona lo hace parte de este mundo, lo que le permite explorar y experimentar las cosas de manera más íntima", concluyó.



MachineGames, conocido por su enfoque en la creación de historias y personajes creíbles, se presenta como el estudio ideal para llevar a Indiana Jones a los juegos modernos.

Rebecca Elfström Hidén, animadora sénior, destacó la sinergia entre el estudio y la franquicia: "Es como dos piezas de un rompecabezas que encajan muy bien. Tenemos ideas grandes, a veces locas, que parecen locas en el papel, pero encajaron muy bien con la franquicia. Tienes esta increíble aventura que se adentra en el corazón del personaje y arroja luz sobre todas las cosas que hicieron que la gente se enamorara de él en primer lugar, y luego tienes estas grandes y complejas piezas que encajan muy bien allí".



El equipo de desarrollo está entusiasmado por compartir su trabajo con el mundo. En MachineGames, todos tienen sus propias razones para considerar a 'Indiana Jones' tan importante. Para algunos, se trata de la emoción de participar en una gran aventura y de los recuerdos de la infancia viendo las películas con sus familias.

La característica aventura del personaje. Foto: Bethesda.

"Hay muchos fans de 'Indiana Jones' en MachineGames. La mayoría de nosotros crecimos con Indy y nos enamoramos de las películas y del personaje cuando éramos jóvenes. Tenemos estos lazos con el personaje que se remontan a décadas atrás", compartió Jerk Gustafsson, director del juego.



"Pero incluso si usted no creció con 'Indiana Jones', seguramente lo conoce. Es un tipo de héroe con el que puede identificarse, un verdadero aventurero. Ese es un legado que queremos compartir y del que queremos ser parte, y queremos construir algo interesante y genuino", concluyó.



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información publicada por Bethesda, y contó con la revisión del periodista y un editor.