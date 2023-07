La esperada aplicación de registro del sueño, Pokémon Sleep, ya está disponible para su descarga en las tiendas oficiales de aplicaciones de iOS y Android, es decir, en la App Store y Google Play.



Presentado por The Pokémon Company en mayo de 2019, este servicio prometió llegar a los usuarios un año después.



(Le puede interesar: Las lecciones que busca Colombia de la experiencia de Brasil en 5G).

A diferencia de otros juegos de la franquicia, Pokémon Sleep se centra en capturar Pokémon mientras los jugadores duermen, teniendo en cuenta tanto el tiempo de descanso como la calidad del sueño. La tarea principal es completar la 'DormiDex', una versión del clásico Pokédex adaptada para este juego.



Para disfrutar de Pokémon Sleep, los jugadores deben colocar su dispositivo móvil cerca de su almohada o en el colchón mientras duermen. De esta manera, el juego puede monitorear el ciclo de sueño y registrar los datos correspondientes.



(Le puede interesar: iPhone 15: aumentan los rumores sobre sus especificaciones y precio).

Facebook Twitter Linkedin

Pokemón Go salió al mercado el 6 de julio de 2016. Foto: AFP

Es importante tener en cuenta que el dispositivo no registrará información sobre el descanso si el teléfono se encuentra en una superficie rígida, como una mesilla. Por lo tanto, la cantidad de sueño analizada afectará la cantidad de criaturas que se podrán capturar.



Además, se ha anunciado que Pokémon Sleep es compatible con Pokémon GO Plus+, un accesorio que utiliza la tecnología Bluetooth de baja energía para conectarse con la aplicación. Al mantener presionado el botón central del dispositivo, se registrará la calidad del sueño del jugador.



El lanzamiento de Pokémon GO Plus+ está programado para el 21 de julio, mientras que Pokémon Sleep ya está disponible para descargar en dispositivos iOS y Android a través de la App Store y Google Play.

Más noticias en EL TIEMPO

Cinco herramientas de Inteligencia Artificial para cada uso

Meta y Microsoft se unen para presentar Llama 2, un modelo abierto de IA: esto se sabe

WhatsApp tiene nueva función: ahora puede crear chats sin guardar los números

*Este contenido fue reescrtito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.