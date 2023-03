Después del éxito que fue Pokémon Go y tras múltiples años de retrasos, The Pokemon Company anunció la llegada de un nuevo videojuego para la serie: Pokémon Sleep. En un video publicado en redes sociales el pasado 27 de febrero, la marca que le dio vida a Pikachu les mostró a sus fanáticos qué sigue para la franquicia.

Contrario a la dinámica de Pokémon Go, este juego les da la oportunidad a sus usuarios de interactuar con Pokémon en función de su sueño. Una vez descargada la aplicación en el dispositivo móvil, el jugador debe seleccionar la hora a la que pretende levantarse al día siguiente y dejar el celular cerca de su almohada.

La aplicación se encarga de monitorear el sueño de cada usuario . Para determinar qué tan profundo es este, lo categoriza entre "dozing", "snoozing" y "slumbering" (dormitando, dormitando más profundo y durmiendo, respectivamente). Según el resultado, distintas criaturas se acercarán en el juego y serán visibles en la pantalla.



Según explicó The Pokémon Company, el juego tendrá lugar en una pequeña isla donde el Profesor Neroli, un investigador dedicado a estudiar las cruiaturas, analiza los hábitos de sueño de un Snorlax y los demás Pokémon que habitan allí. A medida que se descubran más Pokémon, dormirán junto a Snorlax.



Para agregarle más emoción al juego, los desarrolladores explican que el usuario puede descubrir tipos de sueño adicionales que pueden llegar a ser únicos para cada Pokémon. Además, quien lo desee podrá jugar con Pokémon GO Plus+, un dispositivo adicional que desbloquea nuevas posibilidades de interactuar con el juego y Pikachu.

Los fanáticos de la franquicia estarán a la expectativa para el lanzamiento del nuevo videojudego. Esto, debido a que la pandemia del Covid-19 atrasó su lanzamiento después de haber sido anunciado, originalmente, a mediados del 2019.



DAVID BERNAL PRIETO

Escuela de Periodismo Multimedia

EL TIEMPO

