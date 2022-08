Sony reveló que el PlayStation VR 2 saldrá en algún punto a inicios del 2023. El visor de realidad virtual de PlayStation fue dado a conocer a través de las redes sociales de la empresa.

Esta dispositivo, funcionará junto con la nueva generación de consolas, contará con una pantalla OLED, con una resolución de 2000x2040 pixeles por ojo, y tendrá una tasa de refresco de hasta 120Hz.

Este ería el ha confirmado que el sucesor de PSVR para PS5 además tendrá un rango de visión de 110 grados.



Entre las funciones con las que puede interactuar es la posibilidad de actuar con los que se tienen entornos sin quitarse las gafas. Eso sí, si está grabando la partida no se mostrará el exterior.



Además se podrán realizar transmisiones a través de una cámara HD conectada a la PS5, mostrando los movimientos al jugar.



De acuerdo con Sony el lanzamiento contará con una veintena de juegos al momento de su lanzamiento, y entre estos se encuentra el anunciado Horizon: Call of the Mountain, un juego exclusivo para realidad virtual.

También estará el Remake de Resident Evil 4 que ofrecerá experiencias para la realidad virtual , el lanzamientos de The Last of Us Remake y God of War Ragnarok, así como la llegada de otras sus sagas.

