PlayStation anuncia que tendrá fin de semana con multiplayer gratuito

El próximo fin de semana, sábado 22 y domingo 23 de mayo, los usuarios de PlayStation podrán utilizar de manera gratuita funciones que solo están disponibles con PlayStation Plus. Es decir, podrán jugar en línea diversos títulos competitivos como FIFA 21, Call of Duty Black Ops: Cold War, GTAV Online, Overwatch, Minecraft, entre otros. Esta característica estará disponible tanto para los usuarios de PlayStation 4 como los de PlayStation 5.

Las acciones anunciadas por Sony se dan en el marco de ‘Days of Play’, el evento comunitario que celebra la comunidad de PlayStation en donde los jugadores pueden participar por premios exclusivos, así como obtener trofeos, ya sea en PlayStation 4 como en PlayStation 5. En este sentido, el evento se encuentra disponible desde el pasado martes 18 de mayo y tendrá lugar hasta junio, según informó la compañía.



Asimismo, con el ánimo de hacer aún más atractiva su apuesta, PlayStation tendrá descuentos de hasta un 50% en juegos para PlayStation 4. Algunos de los juegos en rebaja son: host of Tsushima, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, MLB The Show 21, Death Stranding, Sackboy: Una Gran Aventura, The Last of Us Part I. Cabe destacar que muchos de los anteriores recibieron importantes actualizaciones.



The PlayStation Player Celebration returns for Days of Play!



Join the team to help accumulate games played and Trophies earned for your chance to claim exclusive PSN avatars and PS4 themes.



Sign up now: https://t.co/kFhjXIYkJd pic.twitter.com/EQpcCPb9hY — PlayStation (@PlayStation) May 11, 2021

Por otra parte, para PS5, los juegos contarán con un 18% de descuento, entre los que se encuentran: Demon’s Souls, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: Una Gran Aventura y The Nioh Collection. Estas ofertas solo estarán disponibles en distribuidores oficiales y su disponibilidad puede variar.



En el marco del evento ‘Days of Play’, los usuarios también podrán acceder a ofertas en PlayStation Store y en suscripciones a servicios como PlayStation Plus. En el sitio web oficial se estarán anunciando estos descuentos conforme avanzan las fases de esta celebración.



