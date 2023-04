PlayStation Plus ha existido desde aproximadamente 10 años. Esta versión ha permitido a los amantes de los videojuegos poder comprar suscripciones en Extra y Premium, los cuales ofrecen un catálogo que cada mes va añadiendo y eliminando juegos.

De acuerdo con lo anterior, Sony confirmó que 32 juegos, de las franquicias mas conocidas, dejaran de tener vigencia el próximo 16 mayo de 2023, lo que ha tomado por sorpresa a los usuarios:

Videojuegos que saldrán de PlayStation Plus Extra y Premium

- Mighty No. 9

- MX vs. ATV All Out

- Pathfinder: Kingmaker - Definitive Edition

- Pixel Piracy

- Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered

- Relicta

- Resident Evil

Resident Evil 7 Biohazard, creado por Capcom, la compañía japonesa que es un referente en el género por sus desarrollos, disponible desde enero de este año. Foto: Capcom

- Shenmue III

- Star Ocean: First Departure R

- This War of Mine: The Little Ones

- Tour de France 2021

- TT Isle of Man: Ride on the Edge 2

- Virginia

- Windbound

- KONA

- Last Day of June

- Left Alive

- Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

- Marvel’s Spider-Man

- Metro 2033 Redux

- Metro: Last Light Redux

- Chronos: Before the Ashes

- Deadlight: Director’s Cut

- Dreamfall Chapters

- FlatOut 4 - Total Insanity

- Graveyard Keeper

- Homefront: The Revolution

- How to Survive: Storm Warning Edition

- Kingdom Come: Deliverance

- Balan Wonderworld

- Chocobo’s Mystery Dungeon: Every Buddy!

(Puede leer: ¿Qué es Counter Strike y cómo se juega? Tome nota, 'gamer').

Nuevos videojuegos en PlayStation

No obstante, PlayStation confirmó, por medio de su cuenta oficial de Twitter, los nuevos juegos que estarían para el catálogo en este mes de abril.



PlayStation Plus Extra y Premium

- Dishonored: Definitive Edition

- Doom.

- Doom II.

- Doom 64.

- Doom 3.



PlayStation Plus Premium

- Bassmaster Fishing.

- Paradise Killer.

- Sackboy: A Big Adventure.

- Kena: Bridge of Spirits.

- Doom Eternal

- Riders Republic.

- Wolfenstein II: The New Colossus.

- Wolfenstein: The Old Blood.

- Slay the Spire.

- Monster Boy and the Cursed Kingdom.

- The Evil Within.

(También: Todo lo que necesita saber sobre los diferentes modos de juego en Fortnite).

The PlayStation Plus Game Catalog for April includes:



➕ Kena: Bridge of Spirits

➕ Doom Eternal

➕ Riders Republic

➕ Slay the Spire



… and many more. The full lineup: https://t.co/EJ2vbcAezB pic.twitter.com/3iOgNi9Mgt — PlayStation (@PlayStation) April 12, 2023 placeholde

Cabe recordar que el próximo 9 de mayo desaparecerá la PlayStation Colletion, donde los gamers tenían la posibilidad de hacer uso de 20 juegos que Sony obsequiaba, pero solo para quienes tenían la consola PS5, según como informó MeriStation, página web española enfocada a informar sobre las últimas novedades sobre videojuegos

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓ ÚLTIMAS NOTICIAS