Un emocionante día se avecina en el dreamiverso, ya que el esperado juego de puzles arcade "Tren" llegará a Dreams el 1 de agosto. Además, una excelente noticia para los amantes de la creatividad y la exploración.



Dreams también estará disponible en PlayStation Plus el mismo día, lo que permitirá a los suscriptores acceder a esta maravillosa experiencia.



"Tren" es un proyecto de amor creado por el talentoso equipo de Media Molecule, el estudio detrás de Dreams. Desde su presentación en la DreamsCom, la convención dentro del juego, este juego de puzles ha cautivado a la comunidad con su encanto y desafío.



Con una ingeniosa locomotora de juguete como protagonista, los jugadores se enfrentarán a intrincados puzles que los llevarán de un extremo a otro de la pista, enfrentándose a giros, piruetas y acrobacias sorprendentes.

Dreams llega a PS Plus este 1 de agosto Foto: Blog de PlayStation

John Beech, director creativo de Media Molecule, destaca que "Tren" es una oda a su infancia y una celebración de la alegría de jugar. El juego ha sido concebido con amor y respeto por las experiencias que marcaron la niñez de muchos, y el equipo ha llenado el juego de easter eggs y referencias especiales para los fanáticos.



El lanzamiento de "Tren" también incluirá un nuevo kit con más de 550 elementos, que permitirá a los jugadores crear sus propias pistas para la locomotora y desafiar a otros con sus creativos diseños.



Además, como parte de la función jugar y editar, los jugadores podrán modificar las pistas existentes y agregar su toque personal a esta emocionante aventura.

A partir del 1 de agosto y hasta el 4 de septiembre, Dreams estará disponible como uno de los juegos mensuales para todos los miembros de PlayStation Plus, quienes podrán conservarlo mientras estén suscritos.



Además, los miembros Extra y Premium podrán acceder al catálogo de juegos de PlayStation Plus a partir del 15 de agosto, teniendo así la oportunidad perfecta de explorar el vasto y creativo dreamiverso, lleno de increíbles creaciones de la comunidad de Dreams.

🚨 PS Plus Essential - August 2023



- Death’s Door

- Dreams

- PGA Tour 2K23



🔹August 1 - September 4 pic.twitter.com/NDHA3Jqsl9 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) July 26, 2023

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada en la página web de PlayStation Blog, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

