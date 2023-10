PlayStation confirma que la transmisión en la nube llegará a miembros de PS Plus

PlayStation anunció que desde este mes comenzará a lanzar la función de transmisión en la nube para títulos digitales compatibles de PlayStation 5 (PS5) dirigida a los usuarios Premium de PlayStation Plus (PS Plus).

El nivel Premium de PlayStation Plus representa la suscripción más avanzada de la plataforma de juegos en la nube, que incluye todas las ventajas de los niveles Essential y Extra, además de añadir una selección de juegos exclusivos, incluyendo algunos de PlayStation 3 (PS3).



La compañía ya había anunciado en junio que estaba realizando pruebas de transmisión en la nube para juegos de PS5 compatibles, lo que significa que los suscriptores podrán disfrutar de estos videojuegos sin necesidad de descargarlos en su consola.

Ahora, PlayStation confirmó que esta función estará disponible para los usuarios a lo largo de este mes. Algunos de los juegos que serán compatibles con este nuevo beneficio para los suscriptores Premium incluyen títulos de renombre como 'Marvel's Spider-Man: Miles Morales', 'Horizon Forbidden West', 'Mortal Kombat 11' y 'Saints Row IV'.



Además, los suscriptores Premium tendrán acceso a pruebas de juegos de PS5 como 'Hogwarts Legacy', 'The Witcher 3: Wild Hunt y The Callisto Protocol'. Como también otros que están en el Top cinco y que estarán disponibles para la transmisión son 'Resident Evil 4', 'Genshin Impact' y 'Fortnite'.

PlayStation también anunció que los miembros de PS Plus Premium podrán disfrutar de contenido descargable y compras dentro del juego mientras usan la función de transmisión.



Además, ofrecerá múltiples opciones de resolución, incluyendo 4K, 1440p, 1080p y 720p, mejoras en el audio, y herramientas de captura y grabación de vídeo.



Esta función de transmisión se implementará de manera gradual a nivel regional, comenzando en Japón el 17 de octubre. Se espera que llegue a Europa el 23 de octubre, y finalmente a América del Norte el 30 de octubre.

¿Cuánto hay que trabajar en Suiza para comprar la PS5 o un iPhone 15? Increíble el dato

Jenaro Wilhelm es un argentino que reside en Suiza y produce contenido en TikTok relacionado con su vida en este país europeo para su audiencia de más de cien mil seguidores.



En uno de sus videos más recientes, el influencer compartió información sobre cuánto tiempo necesita trabajar en Suiza para adquirir artículos de lujo, como un PlayStation 5 o un iPhone 15 Pro Max.



En su TikTok, Jenaro reveló que gana 33 francos suizos (CHF) por hora. Para comprar una PlayStation 5 que tiene un costo de 419 CHF, solo necesita trabajar un día y medio, asumiendo una jornada de ocho horas al día. En el caso de un iPhone 15 Pro Max con 256 GB, valorado en 1,299 CHF, requeriría cinco días de trabajo para adquirirlo.

Para ponerlo en perspectiva, en Colombia, un PlayStation 5 oscila entre $3,000,000 y $3,500,000, y el salario mínimo mensual es de $1,160,000. Esto implica que alguien que gane el salario mínimo en Colombia tendría que trabajar alrededor de tres meses para comprarlo. Mientras que Jenaro podría adquirir 40 PlayStation 5 durante ese mismo período.



En el caso del iPhone 15 Pro Max de 256 GB, que cuesta $6,898,960 en Colombia, un colombiano que gane el salario mínimo necesitaría trabajar aproximadamente seis meses para comprárselo. Jenaro, por otro lado, podría comprarlo 24 veces en el mismo lapso.



Es importante destacar que Jenaro gana un poco más que el salario mínimo en Suiza, que es de 25 CHF por hora. Sin embargo, incluso para alguien que gane el salario mínimo, solo se requeriría ahorrar por un poco más de dos días laborales para comprar los artículos mencionados.



Además, Wilhelm mencionó que compró un Ford Fiesta de segunda mano por 4,000 CHF y solo tuvo que ahorrar durante 15 días de su sueldo para reunir el dinero. También señaló que si quisiera comprar un automóvil de alta gama, que cuesta alrededor de 20,000 CHF, tendría que trabajar 75 días, casi lo mismo que un colombiano que gana el salario mínimo necesitaría para adquirir un PlayStation 5.



A pesar de estos datos, muchos internautas criticaron a Jenaro, argumentando que estos costos no reflejan lo costosa que es la vida en Suiza, ya que aquellos que habían visitado como turistas afirmaban que los productos básicos tenían precios elevados.



No obstante, Wilhelm explicó que, si bien es cierto que productos como el café o el almuerzo tienen costos más altos en comparación con otros países europeos como España, los salarios en Suiza también son considerablemente más altos. Por lo tanto, vivir en Suiza no es costoso, pero ir de vacaciones sí lo es.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de un periodista y un editor.

