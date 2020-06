PlayStation aplazó el primer evento de PS5 por protestas en EE.UU.

El gigante de los videojuegos PlayStation, propiedad de la japonesa Sony, aplazó su esperado primer evento de presentación de la nueva consola PlayStation 5 (PS5), que estaba programado para el 4 de junio.



Por el momento, sin una nueva fecha tentativa, los fanáticos de la marca deberán esperar a nuevos anuncios. La decisión del aplazamiento, alude a los hechos recientes en EE. UU., uno de los principales mercados de la marca.

"Hemos decidido posponer el evento de PlayStation 5 programado para el 4 de junio. Si bien entendemos que los jugadores de todo el mundo están entusiasmados de ver los juegos de la PS5, no sentimos que este sea el momento correcto para celebrarlo y, por ahora, queremos retroceder y permitir que se escuchen voces más importantes", reza una publicación de la firma compartida en redes sociales.



Aunque la publicación de Sony no ha hizo una mención específica al movimiento de 'All Live Matters', su mensaje si deja entrever que el aplazamiento se debe a las protestas contra el racismo que han estado sucediendo en EE. UU. en la última semana.



En las mismas redes sociales oficiales de PlayStation, horas previas al anuncio, la firma se pronunció a favor de las protestas con otro mensaje que reza: "Denunciamos el racismo sistemático y la violencia contra la comunidad negra. Continuaremos trabajando hacia un futuro marcado por la amplitud y la inclusión y apoyaremos a nuestro creadores, jugadores, empleados, familias y amigos afroamericanos #BlackLivesMatter".





