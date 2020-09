¡Por fin!, Sony reveló el precio y la fecha de lanzamiento de la PS5

Sony reveló en su evento en vivo y en línea PlayStation Showcase, el precio y la fecha de lanzamiento de la nueva PlayStation 5. Además, se revelaron los juegos de lanzamiento que acompañarán a la consola que saldrá este año al mercado. En la tarde de este miércoles, desde Sony, en un evento de 45 minutos pudimos ver adelantos de juegos esperados como el Demon's Soul, Call of Duty Black Ops: Cold War, Devil May Cry 5, Final Fantasy, God of War entre otros.



Hace algunos días, Microsoft reveló sus precios en todos los paises y confirmó la fecha de salida para el próximo 10 de noviembre. Ahora fue el turno de PlayStation. En esta conferencia virtual pregrabada que se presentó en directo a las 3 de la tarde, hora colombiana a través del canal de Twitch y YouTube de PlayStation. La compañía reveló que el precio de la consola será: en su versión digital de 399 dólares y en su versión con lector de disco de 499 dólares

Por otro lado, también se dijo que el lanzamiento de la consola será el 12 de noviembre para Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. Y el 19 de noviembre en el resto del mundo. Recordemos que Xbox Anunció el lanzamiento de sus dos consolas para el 10 de noviembre



Entre las novedades que se pudieron ver en el evento, destacó más allá de los juegos fue la PlayStation Plus Collection que incluirá Batman Arkham Knightm Battlefield 1, The Last of Us Remastered, InFamous Second Son, The Last Guardian entre otros.



Otra gran sorpresa fue Hogwarts Legacy, una aventura de acción demundo abierto que está enfocado en el mundo creado por J.K. Rowling, sin fecha de lanzamiento, igualmente se hizo la presentación de lo que será para 2021 el lanzamiento de God of War Ragnarok.

