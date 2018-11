Tras 6 años de espera, regresa la saga Soul Calibur

Soul Calibur VI regresa a las pantallas de los fanáticos luego de más de seis años de ausencia, dando finalmente un salto hacia la más reciente generación de consolas.

En esta ocasión, el afamado juego de peleas retoma todas las mecánicas por las que ha sido reconocido hasta el momento. Así hará que los 'fans' se sientan como en casa.



El combate de Soul Calibur se basa en cuatro botones que dan paso a movimientos: horizontal, vertical, patada y guardia. Cada personaje es distinto y tiene un estilo de combate único, lo que los jugadores encontrarán interesante, pues al probarlos todos podrán descubrir el que más se adapta a su estilo de juego.

Como novedad, el título trae dos mecánicas que aumentan la exigencia en estrategia para los combates.



El Soul charge da acceso a una nueva forma de movimientos a cambio de una de las barras de energía.



El Soul reversal permite contrarrestar movimientos de los enemigos, desencadenando un espacio similar al de un minijuego de piedra, papel o tijera.



Este tipo de aproximación a la historia permite que los jugadores nuevos en la serie puedan tomar un control y sentirse competentes rápidamente. Podrán descubrir mecánicas clásicas poco a poco y mejorar. Incluso, aquellos que deseen estudiar con calma el juego tienen un espacio para desarrollar y pulir sus técnicas y movimientos.



Son 22 personajes en total. Trae de regreso 18 conocidos y agrega 3 nuevos personajes. Además, trae uno en contenido de extensión exclusivo (DLC).

Entre los nuevos personajes se incluyó a Geralt de Rivia, el conocido cazador de monstruos de la serie The Witcher, y Bandai Namco anunció además que se incluirá a B2, la protagonista de Nier Automata.

Soul Calibur VI, existen dos tipos de campañas bastante interesantes: Libra of souls y Soul chronicles. Foto: Bandai Namco

Los modos de juego

Existen dos campañas bastante interesantes. La primera es ‘Libra of souls’, que le permite al jugador crear su propio personaje con gran libertad. Podrá elegir entre más de 16 razas y personalizar la vestimenta y las habilidades de pelea.



En este modo de juego, el usuario viaja de locación en locación, siguiendo una historia particular que lo llevará por variados combates, muchos de ellos con reglas especiales. Por ejemplo, hay casos en los que un movimiento en particular no causará daño. También puede tratarse de una batalla en un escenario resbaloso.



El modo ‘Libra of souls’ le permite al personaje ganar experiencia y nivel. Además, encontrará diferentes armas, cada una con sus propiedades y un estilo de combate diferente.



La otra opción es ‘Soul chronicles’ y es el de modo de historia principal. Aquí seguimos la historia de Soul Edge, una legendaria arma que es el objetivo de algunas mentes perversas que tratarán de unir sus fragmentos y desatar consecuencias fatales. El arma es un catalizador de toda la historia de la serie, que aborda también los orígenes de algunos personajes de la saga.

Los encuentros del modo historia se narran mediante imágenes estáticas y actuación de voz. En su mayoría, las explicaciones llegan justo antes de que empiece un combate.



El modo online, por su parte, no presenta retrasos ni problemas de cantidad de usuarios. Durante las pruebas que se realizaron fue posible verificar que encontrar un rival en línea es bastante sencillo.



En el modo online se puede competir de manera casual o los jugadores pueden optar por superar batallas y subir de nivel en el escalafón mundial.



Se debe aclarar que el tiempo de carga de los combates puede llegar a ser muy largo, incluso para los estándares del género de lucha. El tiempo varía según la consola. En la PlayStation 4 o la Xbox One, el tiempo de carga en un combate puede llegar a tardar unos 50 segundos en algunos modos de juego. Las versiones Xbox One X y la PS4 Pro reducen ese lapso a la mitad.



En balance, Soul Calibur VI es un juego de peleas que es al tiempo un título de fácil acceso pero también retador para dominar.



Ese equilibrio le permite a Bandai, por un lado, dar la bienvenida a jugadores nuevos para que disfruten de su historia y, por otro, recibir con brazos abiertos a los conocedores de la serie, entregándoles más capas de contenido por explorar en el mundo del combate estratégico.

GABRIEL BUSTOS PARA EL TIEMPO

EN TWITTER: @Gaberochannel