Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizarán la serie de The Last of Us

Mientras se acerca el estreno de la adaptación de The Last of Us, que llegará próximamente a HBO, una nueva revelación tiene emocionados a los seguidores del famoso videojuego desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog para las plataformas PlayStation.



En primicia Deadline dijo, la madrugada de este jueves, que el actor Pedro Pascal, reconocido por sus papeles en Narcos y The Mandalorian, será el encargado de dar vida a Joel y la actriz británica Bella Ramsey, que tuvo el papel de Lyanna Mormont en Juego de Tronos e Hilda en The Resistance, interpretará a Ellie.

Esta aventura está llena de acción, venganza y supervivencia. Foto: PlayStation

La trama girará alrededor de una pareja de sobrevivientes que se enfrentan a una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos convirtiéndolos en caníbales.

EXCLUSIVE: #TheMandalorian star Pedro Pascal is set to headline The Last Of Us, HBO’s high-profile series adaptation of the Sony Playstation franchise #TheLastOfUs https://t.co/eOkWqyrTV5 — Deadline Hollywood (@DEADLINE) February 11, 2021

Los comentarios de emoción por parte de los usuarios en las redes no se han hecho esperar, quienes han aplaudido la elección de los dos artistas para el elenco. De hecho, desde su perfil oficial Naughty Dog expresó su alegría ante la noticia

Did we say we’re building out the cast? Thrilled to see @PedroPascal1 join @BellaRamsey on the @HBO series of The Last of Us 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/xUODu1ypdX — Naughty Dog (@Naughty_Dog) February 11, 2021

Aunque aún son varios los enigmas alrededor de este nueva apuesta, pues no se tiene fecha de estreno, no se sabe cuántos episodios tendrá o si contará con más de una temporada, el pasado mes de noviembre anunciaron un consolidado equipo de productores ejecutivos que -por su trayectoria- seguro cautivarán a los espectadores episodio a episodio: Carolyn Strauss (Chernobyl y Juego de Tronos), Evan Wells (Naughty Dog), Asad Qizilbash (PlayStation Productions) y Carter Swan (PlayStation Productions).



También se conoció que será el ruso Kantemir Balagov (de la premiada película Una gran mujer) el encargado de dirigir el piloto de la coproducción con Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog. Esta seguidilla de noticia ha hecho aumentar la expectativa ante lo que se considera la consolidación de uno de los castings televisivos más importantes del 2021.



