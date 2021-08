Computador o consola: ¿cuál es la mejor opción para usted?

Los videojuegos cobijan a todo tipo de población: desde los más pequeños hasta los más grandes; desde los que solo quieren entretenerse hasta los que ven en ellos una opción para ganarse la vida.



Y aunque hoy en día se pueden encontrar prácticamente en todos los dispositivos con una pantalla, hay un interrogante que surge frecuentemente entre los jugadores: “¿debo comprar una consola o un computador para videojuegos?”.



Muchos tendrán una opción clara y la defenderán a capa y espada, pero lo cierto es que no hay una verdad absoluta que aplique para todo el mundo. Aquí le damos algunos elementos que le permitirán elegir la mejor opción acorde a su perfil.



¿Qué tipo de jugador es?

Si usted solo busca entretenerse y pasar un buen momento, tanto consolas como computadores le ofrecen un centenar de títulos excelentes por sus historias, sus mecánicas y sus gráficos.



Sin embargo, si lo suyo es la competencia, la balanza se podría inclinar hacia un computador. Para explicarlo recurriremos a los Battle Royale como Warzone, Fortnite y Apex Legends.



En este tipo de juegos, la habilidad es claramente un componente importante. Sin embargo, hay ventajas técnicas que pueden ser el punto de quiebre a la hora de competir. Una de ellas es la velocidad de cuadros por segundo, es decir, el número de imágenes que componen un segundo. Entre más imágenes, el video es más fluido. Esto le permite a los jugadores tener una percepción más precisa de lo que está pasando en pantalla.



Las nuevas consolas Xbox Series X|S y PlayStation 5 pueden llegar hasta 120 fotogramas por segundo (FPS) en algunos juegos, pero muchos títulos se encuentran optimizados para correr a 60 FPS. En ese caso, un primer consejo sería buscar qué desempeño tienen algunos de los juegos que le atraen en dichas consolas.



En caso de que quiera superar los 120 FPS (porque sí, se puede superar), la decisión está clara: lo suyo es un PC Gamer. Sin embargo, esto nos da pie para el segundo punto a tener en cuenta.

El presupuesto

En el caso de las consolas, con un presupuesto de 1’500.000 puede conseguir una Xbox Series S; con 2’200.000, un PS5 edición digital; con 2’500.000, un Xbox Series X, y con 2’800.000, un PS5 con bandeja de disco.



Pero en el caso de los computadores no hay un precio estándar. Todo depende de los componentes. El tipo de almacenamiento, la capacidad de la memoria RAM, la generación del procesador y la tarjeta gráfica son factores determinantes.



Si bien no necesita estrictamente los componentes más reciente para obtener un alto desempeño, estos le ofrecen, como es de esperarse, mejores prestaciones. Siguiendo con nuestro ejemplo, si lo que busca son más FPS, el DLSS de las tarjetas gráficas de Nvidia puede resultar muy atractivo para usted.



Esta tecnología utiliza inteligencia artificial para brindar altas resoluciones, de hasta 8K, con altas tasas de FPS.



Tenga en cuenta que el DLSS solo está disponible en las tarjetas gráficas de la familia RTX. Con esto en mente, ya puede tener un punto de partida para su presupuesto. Por ejemplo, una tarjeta gráfica MSI GeForce RTX 2060, la menor de la familia, se consigue en Amazon por, aproximadamente, 2’900.000 pesos.



Y aunque este es un punto de partida, no es el único. AMD publicó recientemente FidelityFX Super Resolution, una solución que también apunta a ofrecer mayores tasas de cuadros por segundo. La ventaja en este caso es que funciona con tarjetas gráficas de generaciones antiguas a las RTX, lo que quiere decir que puede comprar dicho componente a un menor precio sin sacrificar gravemente la calidad.

No obstante, no todo es dicha. Las dos tecnologías no están disponibles para todos los juegos existentes. Por ello será necesario que recurra a las páginas de las compañías para conocer el listado oficial de títulos que las han adoptado.



Nuevamente, este es solo un punto de partida y no es el único componente importante. Para saber cómo ensamblar un PC desde cero y cuáles son las mejores opciones, lo invitamos a leer este artículo.

Los juegos

Finalmente, pero no menos importante, no todo se trata de la maquina. Antes de tomar una decisión, es necesario que piense si hay títulos exclusivos que le atraigan y que lo puedan llevar a decantarse por alguna plataforma en especial.



Por ejemplo, para no ir muy lejos, Sony es el propietario de los derechos de Spiderman. Es por tal motivo que los más recientes títulos del superhéroe solo se encuentra disponible en PlayStation. Sin embargo, hay excepciones, por ejemplo, el aclamado Horizon Zero Dawn, el cual también se puede disfrutar en computador.



En cuanto a los exclusivos de Xbox, en la mayoría de los casos no supondría un problema elegir entre una consola o un computador, ya que muchos de estos juegos salen en ambas plataformas. Uno de los casos más notorios recientemente es Flight Simulator, el título estrella de PC que aterrizó en las consolas de nueva generación.



Además de sus juegos exclusivos, los usuarios de computador pueden acceder a diferentes catálogos por suscripción, tales como Gamepass y PS Now. Cabe aclarar que este último aún no está disponible en Colombia.

