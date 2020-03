El fenómeno de las 'apps' de juegos en línea durante la cuarentena

En plena cuarentena no solo han aumentado el número de usuarios que se conectan a plataformas de streaming, sino que también lo han hecho las personas que encontraron en un juego en el celular una forma de entretenerse y de divertirse con sus amigos, cada uno desde su casa.



A pesar de que aplicaciones como Parchís, Stop, Uno, Apalabrados o Houseparty ya estaban hace algún tiempo en las tiendas, desde hace dos semanas sus descargas vienen en aumento y cada vez más personas se están registrando, ya sea por recomendaciones de cercanos o por iniciativa propia.

Los juegos en el celular tienen una ventaja por encima de los de computador y es que son mucho más fáciles de descargar y no requieren mayor capacidad técnica, es decir, casi cualquier celular del mercado los puede correr. Además, son gratuitos y mucho más sencillos y cortos de jugar. Así mismo, algunos le permiten al jugador conectarse en videollamada con sus amigos y sentir que están aún más cerca.



La popularidad de los juegos en smartphones, sin lugar a dudas viene en aumento, las incorporaciones en las tiendas de aplicaciones de juegos con millones de jugadores en computador, como Fortnite, el más reciente TFT Teamfights Tactics de Riot Games o el Call of Duty Mobile, son un ejemplo de esto.



Otros juegos que vivieron momentos gloriosos y que habían bajado su flujo de usuarios como Clash Royale o Clash of Clans, nuevamente están recuperando sus jugadores y diariamente aparecen nuevos juegos para descargarlo y pasar el rato.



Houseparty, por ejemplo, es una aplicación que se lanzó en 2016, pero de la que todo el mundo está hablando, cuenta con más de 10 millones de descargas y permite realizar videollamadas grupales de hasta 8 integrantes.



Allí, los participantes pueden elegir entre 4 juegos disponibles: Trivia, (donde los jugadores responden a distintos cuestionarios), Quick Draw!, (un jugador dibuja en la pantalla mientras los demás adivinan), ¡Heads Up!, (los usuarios deben darle pistas a un jugador para que adivine qué personaje es) y Chips and Guac.



Para que todos los jugadores jueguen en tiempo real solo se debe presionar el botón con forma de dados durante la videollamada. Houseparty se encuentra disponible en iOS, Android y Google Chrome.



Un juego clásico que fue adaptado para jugarlo en el celular es el parqués. La aplicación Parchis STAR tuvo su lanzamiento en 2017 y ya cuenta con más de 10 millones de descargas en la Play Store. Permite jugar partidas con varias modalidades: uno contra uno, de equipos de dos o de cuatro contra cuatro.



Los usuarios pueden elegir entre jugar con sus amigos enviándoles una invitación o jugar una partida al azar con cualquier persona del mundo. Además, los usuarios se pueden comunicar con sus contrincantes mediante mensajes de texto. Este juego 'online' multijugador se encuentra disponible para iOs y Android y es totalmente gratis.





Stop, por su parte, otro clásico que se jugaba en el colegio con los amigos, también está adaptado para jugarlo en el celular. Ya al haber ingresado, se selecciona cualquier letra del abecedario y cada jugador escribe 5 palabras que comiencen con esta letra en diferentes categorías. El usuario que acierte al mayor número de palabras en el menor tiempo gana. El juego cuenta con más de 150 categorías distintas y creativas.



Uno y Preguntados son dos juegos bastante populares y conocidos. El primero es la adaptación virtual del famoso juego de cartas de Mattel y el segundo una trivia multijugador con diferentes modalidades en el que se compite por saber quién sabe más.



Pinturillo es otra opción para pasar el rato y reírse con los amigos en línea. Esta app es un juego multijugador que se basa en la lógica del clásico juego Pictionary; uno dibuja y los otros adivinan, entre más rápido descubran qué palabra representa la imagen más puntos acumularán.



Otras opciones para estar conectado con amigos mientras se juega o se ve algún video es Discord, el cual cuenta con cientos de bots diferentes que pueden colocar música o desplegar contenido, así como distintos canales con temáticas específicas como videojuegos o comics en el que se crean comunidades que intercambian conocimientos.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET