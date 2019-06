De anime a juego: tráiler de One Punch Man

La popular serie de anime One Punch Man llegará al mundo de los videojuegos. Según confirmó la casa japonesa Bandai Namco, la historia del superhéroe entregará a los fanáticos acción, batallas y humor, algo que mezcla la crisis existencial cargada del protagonista Saitama y la necesidad de vencer amenazas y monstruos con un solo golpe.

La cuenta oficial de la firma de videojuegos para latinoamérica publicó este martes el siguiente tráiler.

El breve adelanto de One-Punch Man: A Hero Nobody Knows deja ver un poco de lo que se puede esperar: un juego de peleas similar a otros títulos de anime que también han sido adaptados a las consolas. El desarrollador del nuevo juego será el estudio Spike Chunsoft. Se espera que además de Saitama, otros personajes de la serie como el aprendiz Genos o el Ciclista Sin Licencia puedan ser usados en el juego.



Según algunos portales especializados, se espera que el título adapte la serie de ONE en la totalidad de la primera temporada del anime, que ya estrenó su segunda entrega.



Por el momento, se desconoce fecha de lanzamiento, pero el título será una entrega multiplataforma que se espera llegue a la PlayStation 4 a la Xbox One y a PC.



