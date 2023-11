Conozca las ofertas de Play Station para el Black Friday: le contamos 

El tan esperado Black Friday de PlayStation está a la vuelta de la esquina, y los fanáticos de los videojuegos pueden esperar una temporada de compras llena de emoción este mes. A medida que se acerca la fecha, se revelan detalles emocionantes sobre las promociones que se llevarán a cabo en noviembre.



Desde el 17 hasta el 27 de noviembre, PlayStation Store, direct.playstation.com, PlayStation Gear Store y varios comercios participantes ofrecerán una amplia variedad de ofertas en juegos, hardware y más. Sin embargo, es importante destacar que las ofertas variarán según la región y el comercio, por lo que los jugadores deben estar atentos para conocer las ofertas locales.

Para aquellos que buscan productos de PS5, los comercios participantes de todo el mundo tendrán disponibles promociones especiales. Si deseas obtener más información sobre las ofertas exclusivas, como el bundle de la Consola PlayStation 5 con EA Sports FC 24 o Marvel’s Spider-Man 2, o si simplemente estás interesado en adquirir la consola por sí sola, le recomendamos ponerte en contacto con su comercio local. No obstante, ten en cuenta que estas ofertas estarán disponibles solo en comercios participantes y hasta agotar existencias.



Los suscriptores de PlayStation Plus también tienen razones para emocionarse durante la promoción Black Friday de PlayStation. Del 17 al 27 de noviembre, los nuevos miembros de PlayStation Plus podrán ahorrar hasta un 30% en los planes de membresía de 12 meses. Para los miembros actuales de PlayStation Plus, las actualizaciones a PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium/Deluxe ofrecen un ahorro del 25% y 30%, respectivamente.



La última consola de Play Station. Foto: Instagram(@ ps5_bogota)

Con PlayStation Plus Extra y Premium/Deluxe, los jugadores podrán disfrutar de una amplia variedad de juegos de PS4 y PS5 en el Catálogo de Juegos*, que incluye títulos aclamados como Horizon Forbidden West, Ghostwire: Tokyo, Sea of Stars y muchos más. Además, los miembros de PlayStation Plus Premium/Deluxe también tendrán acceso al Catálogo de Películas de Sony**, que cuenta con más de 100 películas para ver por demanda gracias a la recién lanzada aplicación Sony Pictures Core.



Si está buscando productos de PlayStation para lucir tu pasión por los videojuegos, PlayStation Gear es el lugar para estar. Puede ahorrar hasta un 20% en una variedad de productos, incluyendo indumentaria y más, sin necesidad de un código promocional. Además, las compras superiores a $75 entre el 24 y el 27 de noviembre recibirán envío gratuito y un regalo especial: un PlayStation Heritage Katakana Hat.



Finalmente, no olvide explorar las increíbles ofertas que estarán disponibles en PlayStation Store durante el Black Friday. Podrá disfrutar de descuentos en juegos de PS5 y PS4, incluyendo títulos populares como EA Sports FC 24, NBA 2K24, Assassin’s Creed Mirage y muchos otros. Asegúrese de visitar PlayStation Store cuando comience la promoción para conocer toda la selección de juegos y las ofertas locales.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Play Station, y contó con la revisión de la periodista y un editor.