Nvidia RTX Remix: plataforma de 'modding' que permite remasterizar videojuegos antiguos

Nvidia lanzó RTX Remix. Esta plataforma, ahora en beta abierta, está diseñada para permitir a los usuarios remasterizar juegos antiguos, elevando su calidad visual mediante tecnologías gráficas de última generación.

RTX Remix integra funcionalidades avanzadas como el trazado de rayos completo, NVIDIA DLSS, NVIDIA Reflex, y herramientas de texturas generativas basadas en Inteligencia Artificial (IA).

El 'modding', una práctica común en la comunidad de juegos de PC, implica modificar la estética y el funcionamiento a nivel de 'software' de los videojuegos.



La compañía, conocida por su especialización en 'software' y unidades de procesamiento de gráficos (GPU), señala que cada año se descargan más de 10 mil millones de modificaciones de juegos.



Con RTX Remix, Nvidia busca proporcionar a los usuarios herramientas avanzadas para "remasterizar sus juegos clásicos favoritos", extendiendo así la vida útil de estos y ampliando su audiencia mediante "conversiones totales".

Con la nueva plataforma los usuarios podrán realizar modificaciones que mejoren los gráficos "a medida que se lanzan GPU más rápidas". Foto: iStock

Una nueva era para los 'modders'



La plataforma RTX Remix permite a los 'modders' trabajar con videojuegos que utilizan APIs DirectX 8 y 9 con funciones fijas.



Entre los títulos que se pueden remasterizar se encuentran 'Call of Duty 2', 'Hitman 2: Silent Assassin', 'Garry's Mod', 'Freedom Fighters' y 'Need for Speed Underground 2'. Nvidia integró en RTX Remix herramientas de su suite Nvidia Studio y de Nvidia Omniverse, permitiendo la mejora automática de texturas de videojuegos mediante IA.

Call Of Duty: Modern Warfare III Foto: Call of Dutty.

Además, los usuarios tendrán acceso a tecnología de trazado de rayos completo y a tecnologías gráficas avanzadas como NVIDIA DLSS y NVIDIA Reflex, junto con modernos recursos de renderizado basado físicamente (PBR).



Según explica Nvidia, Remix funciona en dos componentes: una aplicación para crear luces y agregar recursos remasterizados a una escena de juego, y un sistema para capturar escenas de juegos clásicos e inyectar los recursos remasterizados durante la reproducción.

Sin embargo, es importante destacar que RTX Remix "no es una solución de un solo clic". La plataforma requiere "tiempo y dedicación para crear modificaciones increíbles", subraya Nvidia.



Para acceder a la beta abierta de RTX Remix, los usuarios deberán descargar Omniverse Launcher y buscar la plataforma RTX Remix dentro de la pestaña 'Intercambio' para instalarla en sus ordenadores.

Finalmente, Nvidia demostró las capacidades de RTX Remix con un ejemplo práctico: el videojuego 'Half-Life 2'. Remasterizado por un grupo de 'modders', el título ha obtenido notables mejoras visuales, realzando la experiencia del icónico 'shooter' en primera persona de Valve.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.