Con Nvidia, llega más competencia a los videojuegos por suscripción 

El gigante del hardware Nvidia arrancó con su servicio de juegos de computadora en linea GeForce NOW, expandiendo la conexión del fabricante de chips con la creciente industria de los videojuegos y compitiendo con algunas de las compañías más grandes en tecnología.

La empresa con sede en Santa Clara, California, el mayor fabricante de chips utilizados en tarjetas gráficas de computadoras personales, confía en el atractivo de su tecnología entre los jugadores para ayudar a alejar clientes de los servicios de juegos rivales administrados por Microsoft, Google, Sony y Apple.



Los suscriptores, después de un periodo promocional gratuito, inicialmente pagarán US$ 4,99 al mes para jugar en linea desde centros de datos propiedad de Nvidia, anunció la compañía el martes en una publicación de blog en su sitio web.

El sistema, que funciona a través de Internet, esta impulsado por las tarjetas gráficas de alta gama de la fabricante de chips, lo que significa que incluso aquellos que se conecten desde computadoras portátiles antiguas, decodificadores de TV, Chromebooks y teléfonos móviles tendrán acceso a juegos de alta definición, dijo Nvidia.



Su servicio es abierto, lo que significa que los consumidores no tendrán que comprar múltiples copias de los juegos que ya poseen. Los títulos que hayan comprado en otro lugar estarán disponibles para jugar en el servicio de Nvidia.



"Su vieja computadora portátil nunca antes había jugado así", dijo Phil Eisler, quien dirige GeForce NOW. "Esa Mac, que durante años ha visto menos juegos publicados o ha perdido compatibilidad, ahora puede jugar los últimos juegos".



Mientras los teléfonos inteligentes Android, las PC y las computadoras Mac de Apple podrán conectarse, no hay una versión de GeForce NOW para el sistema operativo iOS que se ejecute en iPhones y iPads.

Eisler no explicó por qué el servicio no funcionara en esos dispositivos y remitió las preguntas a Apple. Para Nvidia, el nuevo servicio es parte de un esfuerzo por garantizar que su tecnología siga siendo importante en medio de los cambios de la industria.



Si bien los juegos de PC siguen siendo un gran negocio (US$29.600 millones en 2019), los dispositivos móviles ahora son el doble, con US$ 64.000 millones, según un análisis de mercado de Nielsen. La apuesta de Nvidia es que dar a los consumidores acceso a los juegos mas intensivos en gráficos a través de Internet los mantendrá interesados en títulos donde su tecnología sobresalga.



También tiene como objetivo demostrar el valor de los chips de Nvidia en los centros de datos, donde esta tratando de aumentar su participación en el mercado. Eso podría ser mas valioso que el servicio como empresa, al menos inicialmente. La fabricante de chips tuvo 300.000 usuarios en una prueba beta limitada de su servicio NOW, con 1 millón en lista de espera, dijo Eisler.



Los probadores beta continuarán obteniendo acceso a un nivel gratuito. Si la lista de espera total se convirtiera inmediatamente en clientes de pago, el servicio proporcionaría a Nvidia aproximadamente US$ 60 millones en ventas anuales. Eso se compara con los ingresos totales de la compañía de alrededor de US$ 11.000 millones.



En septiembre pasado, Apple lanzo su servicio de juegos Arcade, que cobra US$ 4,99 por el acceso a mas de 100 juegos exclusivos que los suscriptores pueden jugar en sus dispositivos Apple, incluidas las computadoras. Microsoft tiene Game Pass, que ofrece una amplia gama de títulos y permite que los juegos de los usuarios de Xbox se funcionen en otros dispositivos, y Google lanzo el servicio de streaming Stadia en noviembre.



BLOOMBERG