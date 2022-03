Este martes Sony anunció su renovado PlayStation Plus como un servicio de suscripción con tres niveles de membresía a nivel mundial. Según informó la compañía, se lanzará en junio con más de 700 juegos y una serie de beneficios para los jugadores.



"Hoy, nos complace compartir noticias oficiales sobre los cambios que se vienen a nuestros servicios de suscripción. En junio, uniremos PlayStation Plus y PlayStation Now en un nuevo servicio de suscripción PlayStation Plus que ofrece más opciones a los usuarios en tres niveles de membresía a nivel mundial", señaló la compañía a través de su blog oficial.

Diferencias entre las tres niveles membresía

Lo que hoy se conoce como PlayStation Plus será conocido desde junio como el nivel 'Essential', el cual seguirá ofreciendo los mismos beneficios que hay actualmente: dos juegos mensuales, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para juegos guardados y acceso al multijugador en línea. Su costo para Latinoamérica será de 6.99 dólares al mes.



El siguiente nivel es el 'Extra', el cual ofrecerá los mismos beneficios de la membresía base más ​un catálogo de hasta 400 juegos de PS4 y PS5 de PlayStation Studios y socios externos. Su costo para Latinoamérica será de 10.49 dólares al mes.



Finalmente está 'Premium', que ofrecerá los beneficios de los dos niveles anteriores más el acceso a cerca de 340 títulos adicionales, entre ellos algunos de PS3, a través de la nube, y la opción de transmisión y descarga de juegos de PlayStation original, PS2 y PSP.



Además le ofrecerá a los jugadores un tiempo limitado para probar los juegos antes de comprarlos.



El nivel 'Premium'​ tendrá un valor de 17.99 dólares mensuales en Estados Unidos y no estará disponible en los mercados en los que no se encuentra disponible el juego en la nube (PlayStation Now), entre esos el latinoamericano.



Para estos mercados específicos, Sony anunció el nivel 'Deluxe', cuyo precio será de 11.99 dólares en Latinoamérica. Al igual que el nivel 'Premium', los jugadores podrán descargar juegos de PlayStation original, PS2 y PSP. Además tendrán el tiempo de prueba de juegos.