Nuevo campeón de 'League of Legends' en Latinoamérica

Ante un estadio lleno con más de 4.000 personas, 10 jugadores profesionales de los dos principales equipos de e-sports en Latinoamérica en la serie de este año se enfrentaron en la final de la Liga Movistar para la región en el reconocido juego 'League of Legends'.

Como selecciones de fútbol o estrellas de fórmula uno, esta generación de deportistas desfiló por el Coliseo Monumental La Tortuga, en Talcahuano, Chile, entre entrenadores, directores deportivos, asesores, psicólogos, periodistas y fanáticos.



Los equipos fueron Isurus Gaming, el campeón de la versión anterior -que se llevó a cabo en abril en Bogotá-, y el equipo en ascenso All Knights, que, aunque nuevo -porque arrancó a jugar este año-, lleva desde su inicio en los primeros lugares de las competencias.



Si no conoce los detalles de este juego, lea este hilo con conceptos básicos para fanáticos sobre cómo funciona este juego de e-sports.

Empieza la final latinoamericana de #ligamovistar entre @teamisurus y @allknights_la. Arrancó hilo para no expertos y fanáticos.



Tras 9 semanas, el ganador tendrá el cupo para ir al mundial de #LeagueOfLegends, uno de los principales juegos de #esports y representar a la región. — Linda Patiño (@Linndapc) August 31, 2019

La jornada

Los jugadores se mostraron optimistas en la mañana. Llegaron mostrando respeto ante los contrincantes, pero destacando sus fortalezas, entrenamiento y conocimientos específicos.



A las 3:30 de la tarde (hora local de Chile), el coliseo de La Tortuga, empezó a escuchar el rugir de los parlantes. Como dice Andrés Cerro, gerente de marca de Riot Games en Latinoamérica, coordinar una final como estas es como recrear la transmisión de un partido de fútbol, un concierto y un desfile de modas en simultáneo.



Hacerlo posible, para cumplir con la descripción de Cerro, tuvo unas impresionantes exigencias técnicas. 36 kilómetros de cableado, 6 generadores eléctricos extra para iluminación y camiones de transmisión y cerca de 200 personas en la producción y logística del evento.



En materia de red, la firma contrató tres proveedores diferentes de internet para evitar interrupciones en la conexión o una alta latencia, comúnmente conocido como ‘lag’, encargados de entregar unas 100 megas de subida y bajada exclusivamente para la transmisión oficial, que se emitió por alrededor de 5 horas en calidad a 1920 x 1080 en YouTube, Twitch y un broadcast para señal de televisión.

(Le puede interesar: Así funciona la industria de los ‘e-sports’ o deportes electrónicos)

En un escenario de 225 metros cuadrados, se ubicaron los jóvenes de Isurus, conocidos por sus alias como Buggax, Oddie, Seiya, Warangelus y Slow, (con el entrenador Yeti) y los muchachos de All Knights, Parang, Nova – ambos coreanos- Plugo, Zeicro y Newbie (con el entrenador Stardust).



El objetivo de una partida de League of Legends es destruir las bases del enemigo en un mapa dividido en tres zonas, pero la batalla, que en promedio toma entre 20 y 40 minutos, va más allá de la habilidad y motricidad fina de los jugadores e implica estrategias elaboradas, trabajo en equipo y mucho control, o contención como prefieren decirlo.



La batalla tuvo elementos de tensión. La primera ronda, que tradicionalmente plantea comportamientos más arriesgados, fue muy pareja, con errores en ejecución de ambos equipos. Sin embargo, esa partida, que tomó algo cercano a los 45 minutos, fue para el jugador mexicano Édgar Ali Bracamontes (cuyo nombre de invocador es Seiya), el campeón estrella en Latinoamérica, el momento en que vieron que con mayor orden podían ganar. Eso va en línea con la percepción del capitán del equipo, Rodrigo del Castillo (cuyo nombre de invocador es Yeti), quien en conferencia de prensa aseguró que la primera partida la ganó Isurus gracias a errores del contrincante.



La final se defino con un resultado de 3 – 0 a favor de Isurus, pasadas las 6 de la tarde. Aunque los torneos plantean 5 partidas, el primero en llegar a 3 puntos resulta el ganador. Isurus como el ganador. Entre luces y lluvia de confeti blanco, los miembros del equipo, sus entrenadores y suplentes celebraron en la tarima. En un instante, tras los abrazos entre competidores, en señal de apoyo a los jugadores la tribuna alcanzó a corear el nombre de All Knights, que era favorito a nivel local, en parte por tener talento chileno, donde se jugó esta final.

(También: ¿Es posible jugar videojuegos profesionalmente en Colombia?)

Los jugadores no solo perseguían un premio monetario de un estimado de 25.000 dólares, sino también – y probablemente más importante- el cupo hacia la mundial de League of Legends, en Europa, y el honor de representar a la región en uno de los principales eventos internaciones en la escena de los deportes electrónicos.



“No sentimos presión por representar a Latinoamérica… Es un hermoso desafío. Armamos el mejor equipo y nos preparamos para el desafío. Vamos a mostrar lo que es Latinoamérica. Porque representamos a toda la región”, dijo el director deportivo del grupo, Juan Cyterszpiler.



De cara al mundial, que se empezará el 2 de octubre en Berlin (Alemania), el equipo de jóvenes latinoamericanos tendrá un mes para prepararse y “demostrarle a una región, que usualmente nos ha subestimado, de qué estamos hechos”. Se espera que el equipo supere los play-in (primera etapa), luego pase a la etapa de grupos y siga ascendiendo hasta llegar lo más lejos posible, soñando con la etapa de play-off, las semifinales y la copa mundial.



LINDA PATIÑO CÁRDENAS

REDACCIÓN TECNÓSFERA

Enviada especial a Tilcahuano, Chile.