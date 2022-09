Call of Duty Warzone 2.0 llegará el próximo 16 de noviembre a consolas PlayStation y Xbox, además de a PC, e incluirá un nuevo mapa y el progreso cruzado entre distintas plataformas.

Activision ha aprovechado el marco del evento Call of Duty Next para ofrecer nuevos detalles sobre el futuro de su franquicia bélica de disparos en primera persona (FPS, por sus siglas en inglés).



La desarrolladora y distribuidora estadounidense ha ofrecido así el primer vistazo a Warzone 2.0, la nueva versión de su 'battle royale' que llegará el próximo 16 de noviembre a consolas PlayStation y Xbox, además de a PC, manteniendo su naturaleza free to play.

(Lea también: Revelan primeras imágenes y características de Warzone para celulares).

Desde Activision lo han descrito como su lanzamiento “más ambicioso” en toda la historia de la franquicia. Una de sus principales novedades es el mapa, que está ambientado en un desierto ficticio llamado Al Mazrah.



Entre sus nuevas funciones se incluyen enemigos operados por Inteligencia Artificial (IA) y la aparición de múltiples círculos que obligará a los jugadores a separarse y desplazarse en distintas direcciones.

Activision ha desarrollado este nuevo juego con el mismo motor gráfico que Modern Warfare II, Infinity Ward (IW). Además, la versión móvil de Warzone 2.0 llegará a lo largo de 2023 e incluirá eventos específicos para esta plataforma, además de listas de reproducción y otro tipo de contenido adicional.

(Puede ser de su interés: Xbox anuncia su nuevo control Elite Series 2 Core: características y precio).

Por si aún no lo habéis visto, por aquí os dejo el mapa de Call of Duty Warzone 2.0 que se ha mostrado en el #CODNext. pic.twitter.com/xlOTzA5x7T — Sonyers (@sonyers_es) September 15, 2022

La compañía ha confirmado la conexión entre la versión móvil y la de sobremesa, y ha asegurado que los jugadores podrán compartir diversas funciones sociales y su progreso a lo largo de todas las plataformas además del pase de batalla, que todas compartirán.



Call of Duty: Next también ha servido para conocer nuevos detalles sobre el modo multijugador online de Modern Warfare II, cuya fecha de lanzamiento está prevista para el próximo 28 de octubre en consolas PlayStation, Xbox y PC.



Entre sus nuevas características destaca un nuevo modo 3 contra 3 llamado raids que, según Activision, hará especial hincapié en la “comunicación de equipo y la coordinación como nunca antes”. Otra de las novedades incluye también la posibilidad de cambiar la perspectiva de primera a tercera persona.

La beta abierta de Call of Duty: Modern Warfare II estará disponible a partir del próximo 16 de septiembre en PlayStation y, a partir del 22, en consolas Xbox y PC.

Más noticias

Rog Zephyrus M16: una 'bomba' para los videojuegos y el mundo profesional

Plan familiar de Xbox Game Pass ya está en Colombia: Todo lo que debe saber

Xbox Game Pass ya está disponible en Colombia: precio y características

Steam Beta: paso a paso para instalar el programa en un teléfono Android

El Comercio / Perú (GDA)