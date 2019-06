'Project Scarlett': así será la nueva generación de la Xbox 

Microsoft Corp presentó el domingo su consola Xbox de nueva generación, conocida como 'Proyecto Scarlett', que se espera que llegue a las tiendas durante la temporada navideña de 2020. El dispositivo será cuatro veces más potente que la consola Xbox One X, será compatible con contenidos 8K y tendrá un chip de Advanced Micro Devices, dijo la compañía durante su conferencia Xbox E3 en Los Ángeles, en el preámbulo de la Electronic Entertainment Expo ( E3), la cita de la industria de los videojuegos..

La consola mostrará hasta 120 cuadros por segundo, o el doble que un televisor promedio, e incluirá un disco sólido, lo que permitirá que los juegos se carguen mucho más rápido que en modelos anteriores. La nueva generación de consolas de Microsoft, que sucederá a la Xbox One (2013) y a la Xbox One X (2017), llegará además con el videojuego "Halo Infinite" como aliciente bajo el brazo.

Por el momento no se han visto imágenes de la apariencia física de Project Scarlett y tampoco se sabe cuál será su precio de venta. Está previsto que este dispositivo compita con otro gran y esperado lanzamiento dentro de las consolas de alta gama: la sucesora de la PlayStation 4 que está preparando Sony.



Al margen de Project Scarlett, el protagonismo en la presentación de Microsoft en la E3, que duró una hora y media, correspondió a juegos como "Halo Infinite", "Cyberpunk 2077", "Gears 5" o "Elden Ring", un título en el que han colaborado Hidetaka Miyazaki, el creador de "Dark Souls", y George R.R. Martin, el escritor de la exitosa saga de fantasía épica "Game of Thrones". Entre las sorpresas de la conferencia de Microsoft destacó la aplaudida aparición sobre el escenario del actor Keanu Reeves, que ha prestado su voz y figura para el videojuego "Cyberpunk 2077".



Por otro lado, Microsoft dijo que su servicio de juegos en streaming, llamado 'Project xCloud', se lanzará en octubre. La compañía anunció que está probando la transmisión de juegos en esta plataforma para que funcione en computadoras personales, consolas y dispositivos móviles.



Varias compañías de tecnología buscan aumentar sus ingresos con la transmisión de juegos, incluyendo Nvidia Corp, Sony y Electronic Arts, y hay reportes de que Amazon.com Inc. está trabajando en su propio servicio. La apertura de E3 coincide con la búsqueda de Google de capitalizar esa tendencia con su nuevo servicio Stadia, que permite a los usuarios acceder a juegos en la nube desde cualquier dispositivo conectado. El año pasado, la industria de videojuegos generó 135.000 millones de dólares en todo el mundo, y 43.400 millones en Estados Unidos.



Con agencias