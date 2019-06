Todas las novedades que traerá Fifa 2020

El gigante tecnológico Microsoft anunció las principales novedades que traerá su exitoso juego de fútbol Fifa 2020, durante el preámbulo de la Electronic Entertainment Expo (E3), la feria de videojuegos más importante del mundo que se realiza en Los Ángeles (California EE. UU.) y que comienza este martes 11 de junio.

La principal novedad del título es la inclusión de un nuevo, modo llamado Volta, que ofrecerá el juego de modo callejero y que es similar a la aclamada versión Fifa Street, que estuvo disponible hasta el 2008 cuando se lanzó la tercera edición.

En este modo, se podrán personalizar a los jugadores y escoger personajes femeninos o masculinos, cambiarles la ropa, el estilo del pelo e incluso los tatuajes. Además será posible escoger diferentes escenarios con distintos tamaños y ambientes. Desde un vecindario en Ámsterdam o una cancha en la punta de un edificio en Tokyo. El juego ofrece los modos de 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5 o modo profesional de Futsal.

Electronic Arts, la compañía desarrolladora del juego, informó además que la nueva versión de Gameplay incluye un completo replanteamiento de la jugabilidad que abre un nivel más profundo de realismo futbolístico. Estas son algunas de las principales novedades:



Autentico flujo de juego

Los jugadores controlados por el sistema de inteligencia artificial ahora tendrán una mayor comprensión del tiempo, el espacio y la posición en el campo, poniendo más énfasis en el juego controlado por el usuario.



Dinámicas uno a uno: la actualización ofrece un flujo de juego que permite un espaciamiento y un ritmo de juego más fiel a la vida real, lo que resulta en más oportunidades de 1 contra 1.



Defensa de IA: Para la parte de defensa, EA ahora hará que la inteligencia artificial complemente mejor al jugador controlado por el usuario para no sea una completa sustitución (como sucede actualmente y que ha representado críticas de muchos de los usuarios). La IA ofrecerá un apoyo defensivo inteligente, a la vez que recompensará y aventajará a los usuarios en la defensa, dijo la empresa.



Movimiento natural del jugador: con las innovaciones de locomoción y posicionamiento, los jugadores de IA se mueven de una forma más natural, según EA.



Momentos decisivos: los jugadores tendrán más control sobre los momentos que determinan el resultado de un partido. Además se incluirá una nueva mecánica de strafe dribbling que añade más dimensión a las opciones de ataque para permitir movimientos con mayor agilidad.



Penaltis: La actualización del sistema ofrece opciones más profundas para lanzar tiros libres directos y penales e introduce una mecánica basada en la habilidad para golpear el balón.



Física de la bola: El nuevo sistema de física del balón eleva la jugabilidad de FIFA 20 a un nuevo nivel de realismo, ofreciendo nuevas trayectorias de tiro e interacciones más realistas. Además un sistema de movimiento revisado introduce giros y rebotes más auténticos.



Nuevas trayectorias de tiro: con el nuevo sistema de movimiento de la bola se habilitan una variedad de trayectorias de tiro realistas, desde tiros de inmersión técnica hasta bolas de nudillos y los disparos ascendentes por primera vez.



Lanzamiento y disponibilidad

FIFA 20 estará disponible en PlayStation4, Xbox One y PC el 27 de septiembre de 2019. Estos son los precios dependiendo de la versión.



-Edición Estándar - PS4: US$77,99, Xbox One: 170.910 pesos, PC: US$59,95

-Champions Edition - PS4: US$103, Xbox One: 224.910 pesos, PC: US$79,99

-Ultimate Edition - PS4: US$129, Xbox One: 309.000 pesos, PC: US$99.99



TECNÓSFERA