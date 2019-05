¿Un modo para jugar hasta dormido? las curiosas novedades de Pokémon

Fue una rueda de prensa extraña, que pareció desconcertar a todos: aunque se anunció como un evento multitudinario, orientado hacia la base de fans de la franquicia de Pokémon y fue transmitido por streaming en inglés, japonés y mandarín, pocos dudarían de que el que ocurrió esta semana en Tokio fue en realidad un acto en el que The Pokémon Company habló a su base de inversionistas.



Eso no quiere decir que no haya novedades. Lo que sucede es que incluso esas novedades son algo confusas.



El evento comenzó con la intervención de Tsunekazu Ishihara, president y CEO, que fijó el tono al decir que estaba allí para hacer “anuncios del negocio”. La lista es amplia y cubre todas las áreas imaginables.

Por ejemplo, se anunció que Shibuya PARCO, un emblemático centro comercial de la capital japonesa, tendrá a fines de este año un Pokemon Center. Por alguna razón, la empresa sintió la necesidad de confirmar que habrá una estatua de MewTwo en la entrada.



Igual de inesperado fue el anuncio de que este año se lanzará un servicio llamado Pokemon Shirts que, como su nombre indica, ofrecerá ropa con diseños originales de la franquicia. Aparentemente será posible encargar camisas con los 151 monstruos originales, si bien el servicio será lanzado, por ahora, solamente en Japón.

¿Camisas de su Pokemon favorito? Si es uno de los 151 originales, se le tiene. Foto: Archivo

También se presentó Pokemon Home, un servicio en nube que servirá como central para unir los monstruos de bolsillo de las apps móviles y los juegos de la Nintendo Switch. Títulos actuales como Pokemon GO y futuros, como Pokemon Sword and Shield, serán compatibles con el sistema. No espere, sin embargo, que se lance antes del próximo año.



Se anunció, así mismo, una continuación de Detective Pikachu. No, no hablamos de la película de Ryan Reynolds (una continuación de esa, en todo caso, luce probable), sino de un nuevo juego para la Nintendo Switch. Y se anunció un juego móvil llamado Pokemon Masters para iOS y Android.



La firma presentó la evolución de su Pokemon Go Plus, pero por razones que eluden la comprensión decidió bautizarla como Pokemon Go Plus + (Pokemon Go Plus Plus), elevándola así a categoría de meme instantáneo.

4⃣ Pokémon Sleep



Ahora podrás seguir entrenando a tus Pokémon mientras duermes, esto será gracias a la compañía Select Button.

Para ello necesitarás la Pokémon GO Plus +.



Se espera para 2020. pic.twitter.com/C11UbCwxxw — Amigos Pokémon GO (@AmigosPokemonGO) 29 de mayo de 2019

Pero, de lejos, el anuncio más intrigante fue el de Pokemon Sleep. Es poco lo que sabemos, y menos aun lo que entendemos, pero aquí va: En lugar de usar monitores de sueño que solamente, bueno, monitorean su sueño, ¿por qué no utilizar su tiempo en brazos de Morfeo para entrenar a su criaturas?



No está claro qué clase de mecánica de juego lo haría posible, pero la propuesta parece lo suficientemente demente como para ser real. En celebración del anuncio, Pokémon Go está lleno por estos días, de Snorlax, los integrantes más dormilones de la familia Pokémon.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

