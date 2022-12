De acuerdo con reporte publicado en el sitio web de Atomix, el rango de edad de los usuarios de esta consola es extenso, no solo los niños o menores de edad disfrutan de los juegos como Minecraft, Super Mario World o The Legend of Zelda.

Esta consola que tiene además ventaja como que se adapta a la vida de casi cualquier usuario, ofrece la facilidad de ser portátil y tiene entre 4 y 9 horas de jugabilidad, se puede usar conectada un televisor o como un dispositivo solo.



Tanto la estándar, como la Nintendo Switch OLED se encaja en la base para jugar en el televisor y el puerto LAN integrado se ofrece una forma extra de conectarse a internet.



La consola está compuesta por dos controles Joy-Cont y una pantalla, que en su versión Oled un soporte ancho ajustable aporta más estabilidad que en la estándar y permite inclinar la consola en un ángulo mayor para ver mejor la pantalla.



Es la favorita de los gamers entre 20 y 25 años, de acuerdo con cifras de Nintendo, además de tener un gran margen de usuarios en los mayores de 30 años, es superior a la cantidad de jugadores entre los 10 y los 20 años.



Eso tal vez es por el protafolio de juegos, que permite como Mario Kart, o FIFA 23.



De hecho, la Nintendo Switch Sports es la última entrega en la saga Wii Sports. que permite jugar usando el movimiento real del cuerpo.



Este juego ofrece la posibilidad de jugar hasta a seis deportes diferentes en solitario o en modo multijugador local o online.

