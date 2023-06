Mucho ha pasado desde 1889 cuando Nintendo nació como una empresa de cartas Hanafuda, es decir con flores, como una de las ideas del japonés Fusajiro Yamauchi, la firma se estableció en Kioto y allí sigue teniendo su sede hoy en día.



Actualmente, es una de las empresas de videojuegos más exitosas del mundo, dueña de los icónicos juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Pokémon.



La empresa ha adoptado sus habilidades para innovar con una gran capacidad de adaptación, ha logrado ser una de las más populares en el desarrollo de videojuegos.



En 1933 adoptó el nombre Yamauchi Nintendo y posteriormente, en 1951, The Nintendo Playing Card, doce años después estableció su nombre como Nintendo e inició con otras ramas de negocio.



En 1962, la empresa empezó a cotizar en la segunda sección de la Bolsa de Osaka y en la Bolsa de Kyoto.



En 1973, la empresa apostó por el Laser Clay Shooting System, que precedió la entrada de la compañía en el mercado de los videojuegos, además inspiró a muchos de los futuros videojuegos de Nintendo como el Duck Hunt.



La idea es que los jugadores disparen sus rifles láser a objetivos en movimiento producidos por un retroproyector. Cuando se registra un golpe, el proyector muestra una imagen de un objetivo destruido. Esto incluso llegó a quitar la popularidad de los bolos en Japón.

Hacia los juegos de video

En 1975 en cooperación con Mitsubishi Electric, desarrolla para Japón un sistema de videojuegos utilizando reproductor de vídeo electrónico (EVR) y el año siguiente hace la introducción del microprocesador en los sistemas de videojuegos, para 1977 desarrolló las primeras consolas domésticas, 'TV Game 15' y 'TV Game 6'.



En marzo, de 1978 Nintendo publica un juego de sobremesa arcade basado en el juego de mesa Othello: Computer Othello. En una pantalla negra, de un solo color, piezas de Othello verdes, blancas y negras se sustituyen por cuadrados y signos de suma respectivamente. Computer Othello no tiene joystick, sólo 10 botones de colores por jugador.



Un año después, Minoru Arakawa, yerno del director japonés de Nintendo Hiroshi Yamauchi, inaugura Nintendo of America en la ciudad de Nueva York, así inicia un departamento de máquinas de juegos operadas con monedas.

Nace Mario

El artista gráfico, Shigeru Miyamoto, crea en 1980 el juego Donkey Kong. El protagonista, cuyo nombre original era Jumpman, es un carpintero que corre para salvar a su novia Pauline de un mono loco. A Jumpman se le cambia posteriormente el nombre durante el establecimiento de las oficinas centrales de Nintendo of America por parte de Nintendo Co., Ltd. Como homenaje al parecido de Jumpman con el propietario de las oficinas, Mario Segali, se le pasó a llamar 'Mario'.



En 1984, nace el Nintendo Entertainment System -NES- una consola que incluye títulos como Excitebike, Super Mario Bros., Metroid, The Legend of Zelda y Punch-Out!.



Mario y su hermano Luigi se hacen tan famosos como NES y el juego para NES 'Super Mario Bros.' es un éxito en todo el mundo.



Desde la introducción de la consola NES en 1985 hasta la Wii en 2006, Nintendo ha continuado innovando y estableciendo tendencias en la industria del entretenimiento.



En 1989 introduce el Game Boy en Japón, la primera consola portátil con cartuchos de juego intercambiables. Así e extendió el poderío del juego Tetris en todo el mundo.

Consolas y más

El 23 de junio de 1996 se lanza en Japón la Nintendo 64. Una pionera, la videoconsola de 64 bits que logró más de 500.000 ventas el primer día.



Para marzo de 1997, Nintendo 64 sale al mercado en Europa y se venden 2,3 millones el primer año.



Dos años después y con la licencia de Pokemón se afianzan las bases para un fenómeno, sin precedentes. Pues la popular serie estaba en furor en el mundo.



En el 2000, el Nintendo Game Boy se convierte en la consola más vendida de todos los tiempos al superar las ventas la marca de 100.000.000. En 2004, se anuncia a escala mundial la misteriosa nueva consola de Nintendo: la Nintendo DS, una portátil de doble pantalla con tecnología de pantalla táctil.

Tras la aparición de la Wii a finales de 2006, llegaron una serie de cambios en los videojuegos y consolas, en 2008, el Wii se convirtió en el primer sistema comprado por más de 10 millones de estadounidenses en un solo año.



Para el 2011, se lanzó el sistema Nintendo 3DS, que permite a los usuarios ver y reproducir contenido 3D sin gafas 3D especiales.

​

En 2012, la Wii U incluída el controlador Wii U GamePad para que los usuarios pudieran jugar de una manera distinta, incluso fuera de la televisión.



Para el 2017 se lanzó el sistema Nintendo Switch y en 2019 el Nintendo Switch Lite, diseñado específicamente para juegos portátiles.

Como las ventas han caído, la nueva consola de la empresa no llegará sino hasta 2024.

​

La compañía ha vendido 125,62 millones de consolas Switch al 31 de marzo, frente a los 122,5 millones, eso significa que las ventas de equipos han disminuido un 22 por ciento.



Si bien en sus resultados de fin de año fiscal, Nintendo confirmó que había vendido un total de 17,97 millones de consolas durante el período de 12 meses, no logró el objetivo de ventas de inicio de año de 21 millones ni tampoco la meta de llegar a 18 millones.

