Nintendo ha mostrado los primeros 10 minutos de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom', el trailer se ha enfocado en las posibilidades que muestra el videojuego para planificar estrategias de combate, exploración y la creación de armas y vehículos.



Lo que más ha sorprendido son las posibilidades de explorar el Hyrule, el productor de la serie ha sido el encargado de presentar los nuevos espacios entre los que se destacan islas aéreas.



(Siga leyendo: Pokémon Sleep: el nuevo juego en el que duerme para ganar).

Para esta nueva entrega el personaje principal tendrá el poder de 'retroceso' que permite subirse a un piedra que se ha caído en una de las islas y recorrer el trayecto opuesto en el que ha caído.



Eiji Aonuma no reveló la manera en la que se podrá activar este poder o si se utilizará a lo largo de el videojuego.



(Además: Mario Kart 8 Deluxe: estas son las pistas de los cinco nuevos personajes).

Otra habilidad que tendrá Link será la posibilidad de unir objetos, en esta ocasión se mostró su habilidad para la creación de armas con un palo y una piedra o mejorando algunas que ya se poseen como una bomba de humo.



Para finalizar, el productor habló de la habilidad de volar y atravesar los techos de los sitios en los que se encuentra el jugador.



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se lanza para Switch el 12 de mayo de 2023.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS