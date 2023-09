Nintendo sorprendió a los fanáticos cuando anunció el lanzamiento de un 'remake' de uno de sus clásicos: 'Mario vs. Donkey Kong'. El juego original, que debutó en el sistema Game Boy Advance, volvió a la vida con gráficos mejorados y nuevas características a la consola de Nintendo Switch.

En esta historia los jugadores asumen el papel de 'Mario 'mientras se embarca en una misión para recuperar sus muñecos 'Mini Mario' (versiones del personaje), que han sido robados por el travieso 'Donkey Kong'.

Cabe recordar que 'Donkey Kong' es una serie de videojuegos que presenta las aventuras de un personaje gorila, creado por Shigeru Miyamoto en 1981. Esta se centró en controlar al personaje sobre una serie de plataformas mientras evitaba cruzar obstáculos.

La historia del 'remake' se desarrolla a través de una serie de desafiantes niveles de plataformas que requieren destreza y estrategia para superar. Según Nintendo en su transmisión Nintendo Direct, la necesidad de "observar y actuar con cabeza" para poder superar los distintos desafíos y recuperar todos los 'Mini Mario' es una de las novedades.

Fecha de lanzamiento y características

La fecha de lanzamiento del remake de 'Mario vs. Donkey Kong' está programada para el 16 de febrero de 2024. Los jugadores que deseen adquirirlo deberán reservarlo en el sitio oficial.

Los fanáticos pueden esperar una experiencia de juego mejorada con gráficos actualizados que aprovecharán al máximo las capacidades de la consola Nintendo Switch.



El juego estará disponible en varios idiomas, los cuales incluyen el holandés, inglés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, español, entre otros. Esto garantiza que un amplio público pueda disfrutar de esta versión.

En cuanto al precio, el 'remake' de 'Mario vs. Donkey Kong' se venderá a un precio aproximado de 273.800 pesos colombianos.

Además de 'Mario vs. Donkey Kong', Nintendo también ha anunciado otros títulos emocionantes que llegarán a su consola, como 'Another Code: Recollection', 'Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft', 'Song of Nunu: A League of Legends Story', 'Bandle Tale: A League of Legends Story', 'Dave the diver' y 'Unicorn Overlord', lo que promete un emocionante futuro para los jugadores de Nintendo Switch.

¿Se puede vivir de los videojuegos?

CAMILA SANCHEZ FAJARDO *Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.