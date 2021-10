Netflix estrena juegos para celular de Stranger Things y otros títulos

¡Videojuegos de sus series favoritas! Netflix hace una nueva apuesta y lanza juegos para celular que están disponibles, por ahora, para dispositivos Android.



Estos videojuegos se suman al catálogo del que pueden disfrutar todos los suscriptores de Netflix. Para descargarlos, cada usuario debe buscarlos dentro de la app oficial de Netflix y luego será redirigido a la Play Store.

Netflix 🤝 videojuegos. Desde hoy los usuarios de España pueden probar algunos juegos desde nuestra app de Android. Estamos muy al principio del desarrollo y se vienen muchos títulos más. pic.twitter.com/myBcXSArmQ — Netflix España (@NetflixES) September 28, 2021

Por el momento, solo los usuarios en España, Polonia e Italia pueden probar algunos de los videojuegos que solo han llegado a la app de Netflix para Android. Esto se debe a que la compañía todavía trabaja en este proyecto. "Estamos muy al principio del desarrollo y se vienen muchos títulos más", dijeron.



Los primeros juegos que llegan a la plataforma son:



1. Shooting Hoops

2. Card Blast

3. Teeter Up

4. Stranger Things: 1984

5. Stranger Things 3



Estos videojuegos no tienen anuncios y no se deben hacer pagos adicionales para utilizarlos. Solo se debe tener una suscripción activa a Netflix.



