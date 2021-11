Netflix Juegos llega a Colombia: ya puede jugar con su suscripción

A partir de este martes, 2 de noviembre, los usuarios de Netflix a nivel mundial podrán disfrutar con su suscripción cuatro videojuegos de la compañía a través de sus dispositivos Android. Entretanto, este nuevo servicio aterrizará en dispositivos iOS en Italia, España y Polonia.

Los títulos son Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Card Blast y Teeter Up, los cuales no contarán con publicidad ni pagos en la aplicación a cambio de iniciar sesión con su cuenta en el servició de ‘streaming’.

Los cuatro videojuegos se encontrarán en una fila en la página principal y en una pestaña dedicada en la aplicación. Allí, el usuario es redireccionado a la tienda de aplicaciones para descargar el juego móvil.



Al tratarse de una nueva aplicación, esta aparecerá en la pantalla de inicio del dispositivo como cualquier otro y podrá acceder a ella desde ahí. Igualmente, podrá acceder desde la aplicación de Netflix.



Cada juego pedirá que inicie sesión con su membresía para jugar.

Night School Studio, el estudio de videojuegos comprado por Netflix

El pasado 29 de septiembre, la compañía anunció la adquisición del desarrollador de videojuegos Night School Studio, el cual es el responsable del videojuego Oxenfree, lanzado en PC y Xbox One pero que posteriormente se expandió a otras consolas y a móviles Android e iOS.



Night School Studio es el primer desarrollador de videojuegos comprado por Netflix, pero la compañía ha dado a entender que no será el último debido a su nuevo enfoque.



"Continuaremos trabajando con desarrolladores de todo el mundo y contratando a los mejores talentos de la industria para ofrecer una gran colección de juegos exclusivos diseñados para todo tipo de jugador y cualquier nivel de juego", afirmó Netflix en su momento.

*Con información de Europapress