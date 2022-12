El 2 de diciembre, Electronic Arts y Criterion lanzaron el nuevo 'Need for Speed Unbound', el último título de la franquicia que retoma toda la pasión y adrenalina de sus antecesores.



Con un estilo visual único, que mezcla el realismo con la animación, este NFS ofrece carreras ilegales de día y de noche en Lakeshore City. El objetivo de los jugadores es recolectar fondos suficientes para participar en los grandes eventos semanales, con los cuales irá progresando en la escena urbana; comprar y mejorar vehículos, y conseguir artículos para el personaje.

Si bien ganar las carreras es la principal fuente de ingresos, no es el único factor a tener en cuenta, pues entre mayores riesgos se tomen, más alto será el botín. Por ejemplo, conseguir toda la atención de la Policía, para luego evadir las patrullas por rutas difíciles darán una bonificación mayor.



Ahora, sobre la autoridad de Lakeshore City hay que decir que no le tiembla la mano para embestir a los pilotos, aun si eso puede provocar un grave accidente que involucre a civiles. Más allá de los daños, la Policía golpea justo donde más le duele al jugador: en el bolsillo.



Así que hay que saber jugarse las cartas para conseguir la suficiente atención como para ganar una buena recompensa, pero no la suficiente como para verse sobrepasado y perderlo todo.



En cuanto a escenario, Lakeshore City es muy completo. Tiene todo tipo de terrenos, desde calles muy bien pavimentadas, hasta 'trochas'. También cuenta con un gran sistema de vías principales y secundarias, que le dan muchas opciones a los corredores para planificar sus escapadas; alto volumen de tráfico vehicular y transeúntes, los cuales reaccionan al apsar de los carros y desaparecen en caso de que un carro los atropelle.



Todo este sistema consigue que la ciudad se sienta viva y no como un pueblo fantasma en el que conductores se ponen cita para correr.

Personalización, al 100 por ciento

El juego se desarrolla en Lakeshore City. Foto: EA

Un videojuego de carreras sin la opción de personalizar los carros es impensable hoy en día. Por su puesto, NFS no defrauda, ofreciendo un amplio y complejo sistema de modificaciones de los vehículos con el fin de prepararlos de la mejor forma posible para cada carrera.



Ahora, la personalización también aplica para cada personaje. Para este título, EA y Criterion han hecho alianzas con marcas como Palace Skateboards, Versace, Puma, Namilia, Danielle Guizio, ALPHA Industries, AWGE, Born x Raised, Brain Dead, Champion, EDWIN, FILA, GCDS, KHRISJOY, MKI MIYUKI ZOKU, NAPAPIJIRI y Vans para poder vestir a los pilotos con su ropa y artículos.



Los colaboradores de moda fueron elegidos por la Directora de Moda del juego, y Editora en Jefe de la Revista Cultural británica Wonderland, Toni-Blaze Ibekwe.



En palabras de Ibekwe, "Need for Speed Unbound presenta una identidad visual real, una en la que los jugadores pueden verse a sí mismos y su estilo representados en el título".

A 60 FPS estables

En consolas, 'Need for Speed Unbound' es exclusivo de la nueva generación, es decir PlayStation 5 y Xbox Series. En cuanto a computadores, sus requisitos mínimos son:



- Sistema Operativo: Windows 10 64-bit

- Procesador (AMD): Ryzen 5 2600 o similar

- Procesador (Intel): Core i5-8600 o similar

- Memoria: 8 GB de RAM

- Tarjeta gráfica (AMD): RX 570 o similar

- Tarjeta gráfica (NVIDIA): GTX 1050 Ti o similar

- Tarjeta de video compatible con DirectX: 12

- Requisitos para el juego en línea: 1 Mbps o conexión a internet más rápida

- Espacio disponible en el Disco Duro: 50GB

En cuanto a consolas, este juego solo está disponible en Xbox Series y PS5. Foto: EA

En las consolas tope de gama, PS5 y Xbox Series X, el juego corre a 60 fotogramas por segundo en resolución de 4K. En cuanto a la Series S, NFS sigue ofreciendo los 60 FPS, pero a una resolución de 1280p.