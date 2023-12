Naughty Dog cancela la versión multijugador de 'The Last of Us': esto dijo la compañía

Naughty Dog, la empresa desarrolladora de videojuegos, anunció la cancelación de la versión multijugador de 'The Last of Us', conocida como 'The Last of Us Online'.

Este sorpresivo giro en los acontecimientos ha sido un golpe para la comunidad de jugadores, especialmente para aquellos seguidores de 'The Last of Us Factions', quienes han estado expectantes de las ambiciones multijugador del estudio.

"Sabemos que muchos de ustedes estaban anticipando noticias sobre el proyecto que llamamos' The Last of Us Online'. No hay una manera fácil de decir esto: hemos tomado la decisión increíblemente difícil de detener el desarrollo de ese juego", escribieron en un comunicado compartido en su página web.

El equipo detrás de 'The Last of Us Online' había estado trabajando en la preproducción del juego desde el desarrollo de 'The Last of Us Part II', buscando crear una experiencia única con un potencial significativo. Sin embargo, al entrar en la fase de producción completa, el estudio se enfrentó a la magnitud de su ambición.



El lanzamiento y el soporte continuo de 'The Last of Us Online' habrían requerido dedicar todos los recursos del estudio, impactando significativamente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador.

La propia compañía hizo el anuncio en su blog. Foto: Naughty Dog

"Teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio en vivo o continuar enfocándonos en los juegos narrativos para un jugador que han definido la herencia de Naughty Dog", detallaron desde la empresa.

Frente a esta encrucijada, Naughty Dog decidió continuar su enfoque en juegos narrativos para un solo jugador, una decisión alineada con la herencia y reputación del estudio. Aunque esta cancelación es una decepción para muchos, la compañía asegura que los aprendizajes y las inversiones en tecnología del proyecto cancelado influirán en sus futuros desarrollos.

El estudio expresó su orgullo por el equipo que trabajó en el proyecto y prometió que los detalles y avances tecnológicos de 'The Last of Us Online' se reflejarán en sus próximos proyectos. Además, Naughty Dog confirmó que actualmente están trabajando en más de un nuevo juego para un solo jugador, reforzando su compromiso con experiencias narrativas de alta calidad.

Por último, la desarrolladora agradeció a su comunidad por el apoyo continuo a lo largo de los años, prometiendo compartir más información sobre sus próximos proyectos cuando estén listos para hacerlo.

"Estamos ansiosos por compartir más sobre lo que viene a continuación cuando estemos listos. Hasta entonces, estamos increíblemente agradecidos con nuestra comunidad por su apoyo a lo largo de los años", concluyeron en el comunicado.

