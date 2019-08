Microsoft y Nvidia se unen para desarrollar gráficas en Minecraft

Microsoft confirmó este lunes que utilizará la tecnología de trazado de rayos en tiempo real de Nvidia para darles a los usuarios de su videojuego Minecraft gráficos más realistas.



El trazado de rayos en tiempo real, o la capacidad del procesador de simular cómo los rayos de luz rebotan en una escena visual, ayuda a los videojuegos y otros gráficos de computador a simular de mejor manera las sombras y reflejos del mundo real.



El anuncio llega días después de que los desarrolladores de Minecrafts, Mojang AB (subsidiaria de Microsoft), cancelaran su esperada actualización llamada Super Duper, la cual dotaría al juego con gráficos en 4K.

Otros videojuegos que tendrían la misma tecnología gráfica son "Call of Duty: Modern Warfare" de Activision Blizzard , "Watch Dogs: Legion" de Ubisoft Toronto y "Synced: Off Planet" de Tencent NExT Studios, reveló Nvidia



Por su parte, Microsoft dio vistazos durante la edición de la feria E3 2019 de un ambicioso nuevo modo de juego para Minecraft.



Se trata de Minecraft Earth, una versión de realidad aumentada para dispositivos móviles con la que los usuarios podrán "interactuar" con mayor realismo con los objetos 3D que construyan en el mundo abierto. Se espera que el nuevo modo de juego se lance este año.



La semana pasada, Nvidia reportó resultados trimestrales que superaron las estimaciones de Wall Street y dijo que su rentabilidad recibió un impulso de nuevos procesadores gráficos de gama alta para los usuarios de videojuegos.



"Creo que hemos puesto todas las piezas en su lugar para llevar el trazado de rayos al futuro de los juegos. La cantidad de juegos exitosos que han adoptado el RTX está realmente creciendo con fuerza", indicó el presidente ejecutivo de Nvidia, Jen-Hsun Huang, en una llamada luego del reporte de resultados.



*Con Reuters