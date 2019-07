Minecraft Earth no quiere ser un ‘Pokémon Go’ más

Cuando Pokémon Go parecía estar en todos los celulares, los juegos de realidad aumentada se esforzaban por ganar espacio en el mercado móvil. Por entonces, los dispositivos compatibles eran pocos, con una plataforma ARCore que apenas empezaba a implementarse en modelos como el Pixel original y los Samsung S8 y posteriores. En iOS, el ARKit llegaba a iPhones 6s y posteriores.

Es por ese panorama limitado que Niantic optó por ofrecer una versión ‘normal’ y una versión en AR para los cazadores de monstruos de bolsillo. No era ideal, pero bastó para que en solo unos meses después de su lanzamiento, Pokémon Go fuera tema de conversación en los medios, entre amigos y en la viralidad de las redes sociales.

Con el amplio reconocimiento que esto le mereció, el estudio dio un paso más con Harry Potter: Wizards Unite, que hereda mucho de Pokémon Go, pero no llega nunca a ser igual. Uno junto a otro, los dos juegos le dan a Niantic un legítimo reclamo del título de compañía líder de juegos en realidad aumentada para dispositivos móviles.



Es a esa vara que apunta Microsoft con su Minecraft Earth. Con ocasión de los 10 años del lanzamiento de Minecraft y aprovechando el E3 de este año, Microsoft y Mojang AB presentaron la versión de realidad aumentada para dispositivos móviles.



Ya habíamos visto una primera muestra en vivo de este juego durante la Worldwide Developer Conference de Apple, en la que la compañía tecnológica presentó un nuevo adelanto en su ARKit 3.0: la segmentación corporal. Con este avance, el objeto 3D que se despliega en realidad aumentada no se superpone a una persona que esté delante de él, lo cual ya dejó boquiabierto a más de uno.

Prueba de campo

Esta vez, en el sótano del Microsoft Theater, donde Xbox presentó sus últimos lanzamientos, el Game Pass Ultimate y avances de lo que será su nueva consola y la implementación de Xcloud, había un salón donde estaban haciendo la presentación de Minecraft Earth. Sobre una mesa, iPhones y iPads listos para ejecutar el juego.



Se debía tomar uno de los dispositivos y apuntar con la cámara encendida hacia la mesa en la que estaban dispuestos. Allí se observaba una edificación de tres pisos llena de animales como cerdos y gallinas con una altura de aproximadamente 30 o 40 centímetros. Interesante, pero hasta ahí, la experiencia normal de girar en torno a una mesa para explorar un objeto en 3D, con la posibilidad de acercarse y alejarse.

Luego, desde su iPad, Jesse Merriam, Productor ejecutivo de Minecraft Earth, tomó la edificación y la amplió a tamaño ‘real’.



Ahí todo fue diferente. Se abrió un hueco en la mesa y la construcción se fue al vacío para luego aparecer sobre un espacio de aproximadamente 25 ó 30 metros cuadrados. Posteriormente, decenas de arañas y creepers empezaron a atacarnos por todos lados y tuvimos que defender nuestra casa con arco y flechas.



¡Oh sorpresa! Nos tenían rodeados y nos atacaban incluso desde los huecos que habíamos cavado hasta el magma por simple curiosidad. Ahí estábamos, cuatro periodistas espalda con espalda intentando sobrevivir a tal ataque, aislados del mundo real a través de la pantalla de un iPhone, pero sin ignorar dónde estaban los demás gracias a la segmentación corporal del ARKit, lo que permitía también coordinar la defensa mutua.



Lamentablemente esta última característica, la segmentación, no la veremos próximamente en los dispositivos Android, pues de hecho cabe la posibilidad de que no llegue a tal nivel en estos dispositivos.



Los controles son básicos y fáciles de comprender. Los materiales y herramientas tienen su ícono visible en la pantalla, pero no resultan molestos o estorbosos. Eso sí, el dispositivo se calienta, lo que, hay que decir, es normal en experiencias de realidad aumentada.

Ahí estábamos, cuatro periodistas espalda con espalda intentando sobrevivir a tal ataque, aislados del mundo real a través de la pantalla de un iPhone FACEBOOK

TWITTER

Un mundo de posibilidades

Si bien esta fue una prueba ‘controlada’, esta experiencia también saldrá a las calles implementando los mapas de las ciudades: el juego será literalmente un mundo abierto en el que los jugadores podrán compartir y explorar las creaciones de los demás en el mundo real, tener ‘miniaventuras’ con otras personas y crear todo un universo Minecraft -solos o en compañía- a través de AR.



Este juego no se trata de quién es mejor, más fuerte o tiene más, como en el caso de Pokémon Go; ni cuenta una historia a través de misiones georreferenciadas a la Harry Potter: Wizards Unite. Este juego es un universo paralelo que coexiste con la realidad donde los límites son la imaginación y la creatividad y el mejor vehículo para recorrerlo es la cooperación. Sin dejar a un lado el componente de supervivencia que también está en su versión tradicional.



En definitiva, Minecraft Earth es en esencia el clásico juego que ha enamorado a millones de jugadores, madurado con una apuesta solida y diferencial para la realidad aumentada. Aún no se conoce la fecha de lanzamiento de este juego, pero su versión beta estará disponible a mediados de este año para quienes se inscriban en su página web.

NICOLÁS CORTÉS MEJÍA

ENVIADO ESPECIAL A LOS ÁNGELES

​*Por invitación de Microsoft

Twitter: ​@Nicortes_m