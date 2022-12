En un intento por obtener la aprobación regulatoria para su compra de Activision Blizzard Inc. por $69 mil millones de dólares, Microsoft Corp. ha ofrecido a su rival Sony Group Corp. el derecho a vender el éxito de taquilla de Activision Call of Duty como parte de su servicio de suscripción de juegos.

Microsoft ha declarado públicamente que le ofreció a Sony un contrato de 10 años para que Call of Duty esté disponible en la consola PlayStation de la compañía japonesa.



La propuesta, que Sony no ha aceptado, también incluye los derechos para vender el título en el servicio PlayStation Plus , que brinda a los jugadores acceso a un catálogo de juegos por una tarifa mensual, según una persona familiarizada con las negociaciones que pidió no ser identificada. porque las conversaciones son confidenciales.



Xbox Game Pass de Microsoft es el líder en el mercado de suscripción de videojuegos y juegos en la nube y es una de las principales preocupaciones de los reguladores en los EE. UU., el Reino Unido y la Unión Europea.



La semana pasada, la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. dijo que está tratando de bloquear la fusión con el argumento de que "permitiría a Microsoft suprimir a los competidores de sus consolas de juegos Xbox y su contenido de suscripción de rápido crecimiento y su negocio de juegos en la nube".



Los juegos en la nube, que Microsoft vende como parte del nivel más alto de Game Pass, aún están en pañales. Pero algunos esperan que la tecnología, que permite a los suscriptores transmitir ciertos juegos en cualquier dispositivo, incluso tabletas y teléfonos, eventualmente podría hacer que las consolas sean menos relevantes.



Las suscripciones ofrecen a los jugadores acceso a una gran cantidad de juegos por un bajo precio de alrededor de $10 a $15 al mes, en comparación con los títulos de un solo juego que cuestan alrededor de $70 cada uno.



Sony no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Microsoft se negó a comentar sobre los términos específicos de su oferta a Sony.



Sony ha sido un oponente acérrimo a la oferta de Microsoft por Activision, acusando a la compañía de buscar "atraer a muchos consumidores a Xbox" y aprovechar sus otros productos para "cerrar los juegos en la nube en un punto crítico de su evolución".



Los analistas cuestionan si las críticas de Sony provienen de la inseguridad de que la compañía tecnológica japonesa va a la zaga de Microsoft en su diversificación para alejarse de los juegos de consola. Sony normalmente lanza sus mejores juegos propios en PlayStation mucho antes de que aparezcan en cualquier otro lugar. Game Pass, que se lanzó en 2017, creció rápidamente y ahora tiene más de 25 millones de suscriptores, mucho más que la oferta similar de Sony.



Microsoft agregó juegos en la nube a Game Pass en 2020 y, según la FTC, más de 20 millones de jugadores han transmitido juegos desde la nube con el servicio. Microsoft ha dicho que los servicios de suscripción de juegos en la nube son esenciales para alcanzar su objetivo de expandirse a 3 mil millones de jugadores en todo el mundo y su visión de permitir que los jugadores jueguen en Windows, Xbox y teléfonos inteligentes.



La semana pasada, Microsoft llegó a un acuerdo de 10 años para Call of Duty con Nintendo Co. Microsoft se negó a decir si ese acuerdo también incluía derechos de servicio de suscripción.